الوكالة الوطنية للإعلام

معدات للدفاع المدني في صور من الكتيبة الفرنسية

قدمت الكتيبة الفرنسية لبلدية صور، هبة عبارة عن معدات لمركز الدفاع المدني اللبناني في صور، في إطار المشاريع التنموية التي تقدمها "اليونفيل" لصالح مؤسسات المجتمع المدني جنوب لبنان. وأقيم في المناسبة إحتفال حضره رئيس إتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور حسن دبوق ورئيس فريق الإرتباط الفرنسي - قائد وحدة إحتياط القائد العام لليونيفيل العقيد دوران وعدد من ضباط وجنود الكتيبة الفرنسية.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الولايات المتحدة وسلطنة عمان تبحثان عددا من القضايا الاقليمية والدولية

في 21 يوليو التقى يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان في واشنطن اليوم مع وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها علاوة على تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكالة الأناضول

متحدث البيت الأبيض يستقيل من منصبه إثر خلاف مع ترامب

كشفت صحف أمريكية، اليوم الجمعة، أن المتحدث باسم البيت الأبيض "شون سبايسر"، استقال من منصبه إثر خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سبايسر، قدم استقالته لترامب، عقب تعيين الأخير للمستثمر انتوني سكاراموتشي، مديرًا لاتصالات البيت الأبيض. وأضافت الصحيفة أن ترامب، طلب من سبايسر، بقاءه في منصبه، إلا أن الأخير أصر على الاستقالة". وحتى مساء اليوم، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حول ما ذكرته الصحيفة. جدير بالذكر أن ترامب عين سكاراموتشي، في يونيو/حزيران الماضي، مستشارًا للبيت الأبيض، ويعمل مدير اتصالات البيت الأبيض، كمسؤول عن الحملة الإعلامية للبيت الأبيض والترويج للبرنامج السياسي للرئيس الأمريكي بالاضافة إلى العمل مع طاقمه الخاص على كتابة خطابات الرئيس.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

وزيرا الخارجية الاردني والإماراتي يدعوان لإنهاء التوتر في الأقصى

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجهود المبذولة لإنهاء التوتر في المسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف واستعادة الهدوء وفق أسس تحمي المقدسات وتضمن الامن فيها. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ عبدالله مساء أمس الخميس ضرورة فتح المسجد الأقصى كليا وفورا أمام المصلين واحترام إسرائيل الوضع التاريخ والقانوني القائم في المقدسات. وشددا على ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا سريعة وفاعلة لإنهاء التصعيد وتطويق الأزمة عبر ضمان احترام اسرائيل التزاماتها القانونية والدولية والغاء كل اجراءاتها الاحادية.

وكالة أنباء رويترز

مصدران: إيران لم تتقدم بشكوى بشأن انتهاك الاتفاق النووي رغم العقوبات الأمريكية

قال مصدران مطلعان إن إيران أحجمت يوم الجمعة للمرة الثانية منذ يناير كانون الثاني عن رفع شكاوى رسمية بخرق الإتفاق النووي الذي أبرمته مع ست قوى عالمية على الرغم من تصريحاتها العلنية التي اتهمت فيها الولايات المتحدة بانتهاك الإتفا،. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتعارض مع الاتفاق النووي الموقع في 2015 وتعهد بأن تقاوم طهران تلك العقوبات لكنها ستحترم الاتفاق نفسه في ذات الوق،. وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران يوم الثلاثاء بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وقالت إن "الأنشطة الخبيثة" لطهران في الشرق الأوسط بددت أي "مساهمات إيجابية" للاتفاق النووي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يكشف أهم ثلاث قيم في حياته

قال بوتين خلال زيارة الى مركز "سيريوس" للأطفال في سوتشي، في سؤال حول ماهي أكثر القيم الأساسية في حياته فقال: أولا تأتي الحياة نفسها فهي أكبر قيمة، ليأتي بعدها الحب و الحرية. ليضيف الرئيس الروسي قائلا، أنه حول كل قيمة من هذه القيم يمكن الكتابة عنها الى ما لانهاية. كما أضاف الرئيس الروسي، إلى أنه يعيش حياة طبيعية، وينظم جدول عمله بحيث يكون له الوقت الكافي للموسيقى، والرياضة، والتحدث مع الأصدقاء.