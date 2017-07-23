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على غرار تصاعد الحرارة قياسياً في الأحوال الجوية، نهاية أسبوع عالية الحماوة في السلسلة الشرقية لجبال لبنان، وتحديداً في الجرود العرسالية المحاذية لسوريا، حيث انتهت جولة أولى من المعارك، وبدأت جولة ثانية وإعلام حزب الله أشار الى تخبط مسلحي جبهة النصرة، وإلى تقدم في عدد من التلال وسقوط مناطق كثيرة ليلة الجمعة وفجر اليوم السبت.

المنار

عند ضهر الهوة كسر ظهر الإرهاب في جرود عرسال، وعلى أعلى التلال عانقت الشمس رايات العز المحمية بالرجال الرجال. ولأن قدرها أن تكون حيث يجب أن تكون، رفرفت راية المقاومة ومعها العلم اللبناني عند مرتفعات السلسلة الشرقية، التي كان يختطفها الإرهابيون، فصفعت مشروع الإرهاب بضربة موجعة، كما أوجعت الصهاينة عند تلال الجنوب وسيجت برجالها الحدود.

nbn

لم يمر اليوم الثاني لعملية تحرير جرود عرسال، إلا وبدأت الانهيارات في صفوف الإرهابيين تتوالى. فبين قتلى وأسرى وفارين ومستسلمين ورافعي رايات بيضاء تهاوت إمارة النصرة ومسمياتها. إنها أيام قد لا يتسنى لها أن تتعدى الأسبوع، إلا وتكون المساحة اللبنانية المتبقية تحت احتلال الإرهاب، قد عادت إلى مساحة الوطن. قتال المقاومة اليوم انتقل الى مرحلة الاقتحامات للكهوف والمخابئ والمغاور على امتداد خط سلسلة الجرود، وتكتيكات عسكرية جديدة أدخلت إلى المعركة، مع إدخال صواريخ نوعية ظهرت بحوزتها للمرة الأولى.

mtv

اليوم الثاني لهجوم حزب الله على جرود عرسال بقصد إنهاء الحال الإرهابية المتحصنة في السلسلة الشرقية، يمكن استخلاص النتائج الآتية:

أولاً: الحزب يحقق نجاحاً أكيداً، ويوسع رقعة سيطرته على حساب المسلحين.

ثانياً: الحرب قد تطول أو تقصر، بحسب ما تفرضه المعركة من متطلبات.

ثالثاً: لن يبقى أي هجوم للمسلحين في الجرود، ولن تكون هناك مناطق عاصية تتحول إلى جبهات تقليدية.

رابعاً: بسقوط المفاوض أحمد الفليطي، سقطت كل احتمالات التفاوض مع المسلحين.

الشق الثاني من المعركة، أي حماية عرسال والنازحين من تداعيات الحرب في الجرود: يحقق الجيش نجاحاً يفوق بأهميته ما يقوم به حزب الله، إذ نجح في حماية البلدة والنازحين وحافظ على وقع طبيعي للحياة فيها، كما نجح في ضرب المجموعات المسلحة المتسربة من الجبهات.

NTV

على ارتفاع ستة عشر شهيداً عن سطح النصر، انتزع خيالة القتال تلالاً وأطلوا على "وديان". هم تقدموا نحو جرود فليطة ورفعوا العلمين، لكن من استشهد منهم على أرض المعركة، رفع الرأس وأعاد حر تموز إلى تموز، واعداً بنهايات تشبه وعداً صادقاً ذات صيف. هؤلاء الذين حرروا الأرض، لن يطال عزهم أحد، ولن يصيب وجوههم ضيم. تخرّج بعضهم قبل قليل من ثانوية عامة بجدارة، ثم التحقوا بكلية الكرامة، ليأسسوا لنا وطناً منزوع الإرهاب.

المستقبل

غزارة النيران في جرود عرسال بفعل المعارك المفتوحة، لم تحجب جهود التفاوض من أجل التوصل إلى حل الذي دفع حياته ثمناً لها ابن عرسال نائب رئيس البلدية السابق أحمد الفليطي، بعدما تعرضت سيارته اليوم، في محلة وادي حميد – مفرق العجرم، لصاروخ أدى إلى مقتله متاثراً بجروح أصيب بها، وإلى إصابة فايز الفليطي بجروح أيضاً.

OTV

اليوم الثاني من معارك الجرود والحدود، غارات جوية ونيران مدفعية واشتباكات والتحامات وانتصارات للمقاومة في الجبال والتلال. النصرة تتذكر خراب البصرة، وتقف أمام مشهد الخسارة والحسرة. المقاومة من أمامكم والجيش السوري من ورائكم والجيش اللبناني من حولكم، فأين المفر وإلى أين المقر؟.

LBC

خلف جرود عرسال وجبال السلسلة الشرقية الوعرة، شبان يقاتلون حتى الموت من احتل الارض وأرعب سكانها، من أرسل السيارات المفخخة، ليسقط الشهداء في وسط بيروت والضاحية الجنوبية والقاع والهرمل. لهؤلاء الشبان أهل، سيحفظون صورهم وضحكاتهم وذكراهم، لهؤلاء الشبان اسم، إنهم عناصر حزب الله الذي يقول إن معركة جرود عرسال ستنتهي بالانتصار، شاء من شاء وأبى من أبى.

على حدود عرسال وجبال السلسلة الشرقية الوعرة، شبان آخرون، سيحمون الحدود حتى الموت. لهؤلاء الشبان، رفاق سلاح، خطفوا وذبحوا ونشرت صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي. هؤلاء الشبان يتحملون مسؤولية الوطن، هم يعرفون أن أي خرق للجبهات التي يسيطرون عليها من قبل الإرهابيين، يعني سقوط لبنان برمته.

لهؤلاء الشبان اسم، إنهم جنود الجيش اللبناني، الذي أعلن أن لا مساومة مع الإرهاب شاء من شاء وأبى من أبى.

الميادين

مصر والسويد وفرنسا تدعو إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في القدس.

الجزيرة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المعتصمين بباب الأسباط بالقدس المحتلة وفرقتهم بالقوة، ودهمت قرية كوبر بالضفة الغربية واعتقلت شقيق عمر العبد منفذ عملية مستوطنة حلميش التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين.

العربية

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الجمعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي سلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين. ونقل الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الأميركي وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأميركي الصديق.