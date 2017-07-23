الديار / هيام عيد

نقلت عن أوساط سياسية مطلعة قولها إن واشنطن تؤيد ما يقوم به الجيش اللبناني من خطط أمنية على الحدود مع سوريا خصوصاً في جرود عرسال وداخل البلدة، وتعتبر أنه يندرج في سياق عمليات مكافحة الإرهاب وضبط الاستقرار على الحدود، وهو يحظى بالتأييد من قبل المجتمع الدولي وبشكل خاص من قبل وزارة الدفاع الأميركية التي تدعم الجيش على كل المستويات وتغطيه في كل إجراءاته الأمنية الهادفة إلى إنهاء أي وجود للإرهاب على الحدود.

المستقبل/ ثريا شاهين

تكتسب زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لواشنطن أهمية خاصة، نظراً إلى عمق العلاقات اللبنانية - الأميركية، والاهتمام الخاص الذي توليه الإدارات الأميركية المتعاقبة للوضع اللبناني وتفاصيله في شتى المراحل والاستحقاقات، ثمّ الرغبة التي يبديها الرئيس الحريري من خلال الزيارة في شرح وجهة نظر لبنان في القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، والاستماع إلى رأي الإدارة الأميركية حيالها. وأضافت أن أهمية الزيارة تقع تحديداً في توقيتها، حيث تقوم الإدارة الأميركية الحالية برئاسة الرئيس دونالد ترامب بوضع استراتيجيتها الخارجية، الأمر الذي يتيح له وضع لبنان على خارطة الاهتمام الأميركي، واستكشاف السياسات الأميركية الجديدة واتجاهاتها لا سيما حول المنطقة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على العلاقات اللبنانية - الأميركية.