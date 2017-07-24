الحياة 17/7/2017

حشرة تعيش بلايين السنين

نجحت دراسة نشرت في صحيفة ساينتفيك ريبورتس أن أحد أنواع الحشرات الصغيرة ذات الـ 8 أرجل ستكون الكائن الناجي الوحيد على الأرض اذا وقعت كارثة أبادت الحياة على الكوكب وبإمكان الحشرة أن تعيش 30 سنة من دون طعام أو شراب وأن تتكيف مع درجات الحرارة المختلفة بدءاً من الصفر حتى 150 درجة مئوية كما أنها تستطيع العيش في الفضاء.

الشرق الأوسط 17/7/2017

يمكنك عزف الموسيقى بمجرد التفكير فيها

أفاد الموقع الإلكتروني سانيس أليرت المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأنواع تقنية أن يسيفالوفون هو جهاز يوظف الإشارات العقلية المختلفة من أجل العزف على بيانو افتراضي، وتتكون الموجات العقلية في الأساس من إشارات كهربائية تنبعث من المخ في صورة ضئيلة في قوة الفولت على أنسجة الخلايا داخل النظام العصبي للجسم. والجديد في الموضوع هو بلوغ درجة مهمة من الدقة والاتقان الموسيقي التي وصل إليها المشاركون في هذه التجربة.

الشرق الأوسط 20/7/2017

بعد اختفائهما منذ 75 عاماً... العثور على رفات شخصين متجمدين في سويسرا

كشف انحسار جليدي في سويسرا عن جثتين مجمدتين لشخصين فقدا قبل 75 عاماً في جبال الألب، حسب ما نقلت رويترز. وأشارت الوكالة إلى أنه قد تم التعرف على المفقودين، وهما مارسلان وفرنسيس دومولين، والدا 7 أبناء، خرجا لحلب أبقارهما في أحد المروج في إقليم فاليس عام 1942. ونقلت صحيفة فرنسية أن الجثتين كانتا متجاورتان، وهما لرجل وامرأة يرتديان ملابس ترجع لوقت الحرب العالمية الثانية، مضيفة أنهما حفظا في حالة جيدة في الجليد.

الجمهورية 20/7/2017

الضغوط النفسية تؤدي إلى الخرف

كشفت دراسة أجراها خبراء من جامعة "ويسكنسون" للطبّ والصحة العامة في أميركا أن الضغط النفسي الشديد في بداية الحياة قد يؤثر في صحة الدماغ والإصابة بالخرف في وقت لاحق. وشمل البحث دراسة لبيانات 1320 شخصاً ممن تعرضوا لضغوط نفسية قاسية، وأخضعوا لاختبارات تتعلق بالتفكير والذاكرة.

صدى البلد 21/7/2017

مضادات حيوية تفتك بالجراثيم المستعصية

طوّر عدد من علماء جامعة موسكو الحكومية مضادات حيوية، بإمكانها القضاء على أنواع عديدة من الجراثيم المقاومة للأدوية. وفي تعليق على الاكتشاف قال العلماء إن "الدواء الجديد الذي أطلقنا عليه اسم skQ 1 يجمع بين خصائص المضادات الحيوية، ومضادات الأكسدة. التجارب الأخيرة بينت أن الدواء يسهم بشكل فعال في محاربة الشيخوخة المبكرة، ويسرع عملية التئام الجروح عند مرضى السكري، ومن جانبه قال العالم، بافل نازاروف إن "للدواء قدرة كبيرة على تدمير أغشية الجراثيم المستعصية على أنواع كثيرة من المضادات الحيوية، لقد أثبت فاعليته في محاربة أنواع عديدة من الطفيليات كبكتيريا "bacillus subtilis "، التي غالباً ما تتواجد في التربة، والمكورات العنقودية الذهبية "dtaphylococcus aureus " التي تعيش عادة على جلد الإنسان أو في تجاويف الجهاز التنفسي، وتسبب بمشكلات صحية خطيرة.

المحليات الصناعية خطر على الصحة

توصل علماء كنديون إلى أن استهلاك بدائل السكر، أو ما يعرف بالمحليات الصناعية، على المدى الطويل له عواقب سلبية على حالة الإنسان الصحية. وحول هذا الموضوع نقل موقع eurekalertعن خبراء صحة كنديين تأثيرات تلك المحليات على الصحة. "قمنا في السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 37 دراسة شملت نحو 400 ألف شخص، راجعنا خلالها سجلاتهم الطبية، وطرحنا عليهم الكثير من الأسئلة حلو عاداتهم الغذائية. لقد تبين أن للمحليات الصناعية، أو ما يعرف ببدائل السكر، تأثير على تقليل استهلاك السكريات عند استخدامها على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فإنها تترك آثار سلبية على الحالة الصحية للجسم، وتتسبب بمشكلات في القلب وضغط الدم، وحتى أنها تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة. استهلاك تلك المواد لفترات طويلة يؤدي إلى فقدان الجهاز العصبي لاستشعار المذاق الحلو وتحديد حاجة الجسم للسكر، الأمر الذي يدفع الجسم إلى الشعور الدائم بالحاجة إلى السكر والكربوهيدرات".