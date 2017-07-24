THE NEW YOURK TIMES

البيت الأبيض يعلن أنه سيقبل قانون العقوبات على روسيا

أعلن البيت الأبيض يوم الأحد أن الرئيس ترامب سيقبل تشريعًا جديدًا يحد من سلطته في رفع العقوبات على روسيا بمفرده.

إذا ما مرّ هذا التشريع، وهو أمر مرجّح، سيشكّل ذلك المرة الأولى التي يفرض فيها إرادته على الرئيس ترامب في مسألة سياسية مهمة. كما أن هذا التشريع قد يكون له نتائج طويلة الأمد للعلاقة الأميركية مع روسيا ولسلطة الرئاسة. يُذكر أن مسؤولين في الإدارة يقولون الآن أن ترامب يدعم العقوبات على روسيا، وبشكل خاص تلك الصادرة من أوكرانيا ولن تلغيها حتى تغيّر موسكو مسارها.

روسيا اليوم

برلين متمسكة بالعلاقة مع واشنطن رغم سياسة ترامب

أكد الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، أنه ضد الإعراض عن الولايات المتحدة رغم حالة الارتباك المحيطة بالسياسة التي ينتهجها رئيسها دونالد ترامب. وصرح شتاينماير في حوار للقناة الألمانية "زد دي إف" سيبث مساء اليوم الأحد، أن الديمقراطية الألمانية ما كانت لتقوم دون الأمريكيين، وما كان التطور الاقتصادي ليحيا بلا خطة مارشال التي وضعتها الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الألماني: "في هذه الناحية أوصي بألا نتخلى عن كل شيء، ومع ذلك فإنني اعترف أنني في حيرة من أمري بشأن كثير من الأشياء"، متابعا أنه "لم يكن لدينا حالة بهذا القدر الكبير من عدم اليقين في تاريخ العلاقات الألمانية- الأمريكية وتاريخ العلاقات عبر الأطلسي مثل ما نحن عليه الآن". واستدرك بالقول: "ليست كل الولايات المتحدة نسيت أهمية العلاقات عبر الأطلسي"، مشيراً إلى أنه يعوّل على ما بقي من "تصحيحات داخل السياسة الأمريكية لما نراه حالياً".