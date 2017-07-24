الوكالة الوطنية للإعلام

دعموش: معركة المقاومة إلى جانب الجيش الهدف منها القضاء على الإرهاب التكفيري

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش "أن المعركة التي تخوضها المقاومة إلى جانب الجيش ليس الهدف منها عرسال ولا مخيمات النازحين فيها، وإنما القضاء على الإرهاب التكفيري على الحدود اللبنانية السورية لحماية لبنان".

وكالة الأناضول

مسيحيون ومسلمون يتضامنون مع المسجد الأقصى أمام كنيسة "المهد"

نظّم مسيحيون ومسلمون، الأحد، وقفة أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رفضاً للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. ورفع المشاركون، لافتات تطالب بإزالة كافة العوائق من مداخل المسجد الأقصى. وقال جلال برهم، الناطق باسم تجمع الشباب العربي الأرثوذكسي، لمراسل وكالة "الأناضول"، على هامش الوقفة: "اليوم وقفنا أمام كنيسة المهد، مهد السيد المسيح لنقول: لا فرق بين المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ولا فرق بين بوابات الأقصى وبوابات كنيستي القيامة والمهد".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الأشغال تبحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تطوير التعاون في مجال التعافي وإعادة الإعمار المستدام

بحث معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور معلا الخضر مع فريق مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) سبل تطوير التعاون وبناء القدرات في مجال التعافي وإعادة الإعمار المستدام. وأكد الخضر خلال اللقاء رغبة الوزارة بتعزيز هذا التعاون والاستفادة من الخبرات والدعم الفني المتوافر لدى الفريق فيما يتعلق بقطاع الأشغال العامة والإسكان والتخطيط الإقليمي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سفير قطر بموسكو: روسيا على استعداد أن تأتي للخليج لدعم أي جهود لحل الأزمة

قال السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، إن روسيا على استعداد لدعم أي جهود للحل السريع للأزمة الخليجية في حال الضرورة، مؤكداً أن موسكو قالت بوضوح إن الأزمة بين الدوحة والدول المقاطعة يجب أن تحل من خلال مائدة الحوار.