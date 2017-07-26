TL

بين الأمن والسياسة، موقف لافت لقائد الجيش العماد جوزاف عون يعلن فيه توقيف خمسين إرهابياً بينهم رؤوس كبيرة.

وفي السياسة ترقّب لمحادثات الرئيس الحريري في البيت الأبيض في حضور وزير الخارجية جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

المنار

لأنّ في زمانهم لا جرود للإرهاب، بل وطن مزهوّ بالرجال، ورجال هم رفقاء الشمس من المشرق إلى ما قبل المغيب، لم تغب عن خامس أيام التحرير بيارق إنجازاتهم ورايات عزائمهم المطبقة على ما تبقى من إرهابيي جبهة "النصرة" في جرود عرسال. يُكمل مجاهدو المقاومة المهمّة، كأنّ في آذانهم ما لا يسمعهم إلا جميل الكلام، فيردّون التحية لجلّ اللبنانيين المنتصبين في محاريب القول والعمل، يدعون لهم بطول النصر، ومديد العز المصنوع من طلائع تلك الجباه.

nbn

في واشنطن يستعد الرئيس سعد الحريري للدخول الى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وفي جرود عرسال يستعد مقاتلو المقاومة للدخول إلى آخر تحصينات الإرهابيين في ضهر وادي الخيل وشميس الدم.

mtv

الأنظار موزعة بين جرود عرسال والعاصمة الأميركية، في الجرود يستكمل حزب الله معركته ضد النصرة وإرهابييها محرزاً المزيد من التقدم، ووفق المعلومات فإن الحزب يسيطر الآن على حوالي 90% من الجرود، ولم يبقَ أمامه سوى وادي حميد ومنطقة الملاهي وسهل العجرم، أما بالنسبة إلى المفاوضات فهي اصطدمت بجدار مسدود نتيجة إصرار ابو مالك التلي على عدم سحب عناصره نحو مناطق سيطرة "داعش" بل باتجاه مخيمات النزوح على أطراف مدينة عرسال، وهو ما ووجه برفض من قيادة الجيش وحزب الله. وعلى وقع نيران معركة عرسال، يدخل الرئيس الحريري بعد قليل البيت الأبيض حيث يعقد اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

NTV

وما زالوا يرتفعون.. وعلى جناح الأيام الخمسة تبدلت معالم الجرد وحصد المقاومون الأرض مستعيدين ترابها وصخر عرسالها وعناقيد بساتينها، ومن الشرق قطفوا لنا شمساً غابت عن الوطن سنوات عدة، ولكن المعركة مستمرة ويخوضها من كانوا أطفالاً ذات تموز وأصبحوا أبطالاً في تموز الثاني.

المستقبل

ينعقد بعد ساعة ونصف من الآن لقاء في البيت الأبيض في واشنطن، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي أكّد في سلسلة لقاءات أن لبنان يشهد الكثير من التحديات، إلّا أنّه لا يزال نموذجاً للاعتدال في المنطقة.

OTV

وفي اليوم الخامس من معارك الجرود والحدود والجبال والتلال: "النصرة" خارج المعركة و"داعش" تتحضر لدخولها. غالبية المناطق والمواقع التي تسيطر عليها النصرة وفتح الشام سقطت عسكرياً وميدانياً، وما تبقى منها يسيطر عليها مقاتلو المقاومة بالنار والحصار. أبو مالك يطلب الانسحاب بالعتاد والمسلحين عبر ممرات آمنة ومسالك مضمونة إلى إدلب، المقاومة ترفض وتشترط تسليم الأسلحة والعتاد لقاء ضمان أمن وحياة وسلامة المنسحبين.

LBC

في اليوم الخامس على معارك جرود عرسال، بدأت تتبلور جملة من المعطيات الميدانية والسياسية... في أبرز التطورات الميدانية، أنّ مسلحي النصرة تراجعوا حتى المربع الأخير بين وادي حميد ومدينة الملاهي، وباتوا بين فكي كماشة: الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة ثانية... إضافة إلى واقع تطويقهم من جهة ثالثة من قبل تنظيم "داعش".

الميادين

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنّ إسرائيل تغيّر المعالم والقواعد في المسجد الأقصى، وأضاف نحن على حافة الهاوية.

الجزيرة

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إنّه يتعين إطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة.

العربية

استعرض نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر السلام بجدة، مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الفريق أول جوزيف فوتيل، التعاون الثنائي.