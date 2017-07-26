النهار/ إبرهيم بيرم

عرض للارتياح الذي يبديه حزب الله حيال الإجماع على عملية جرود عرسال، لافتاً إلى أن الحزب يتصرف على أساس أن عمليته في الجرود حققت أهدافها وأوشكت على الانتهاء، وبعدها ستعود الأمور إلى سيرتها الأولى في الداخل اللبناني، ليتلمس الجميع بأن الحزب لا يطلب كعادته أثماناً وامتيازات سياسية لأي انتصار يحققه على طريق حماية السيادة الوطنية.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن استمرار أجواء الاحتقان، المقصود وغير المقصود بين اللبنانيين والسوريين المقيمين في لبنان، قد تؤدي بالجميع إلى حيث لا يريدون، والتجربة الفلسطينية لا تزال ماثلة بأوجاعها وجروحها، ومن المناسب أن لا يتعاطى أحد مع هذا الملف من زاوية المصالح الخاصة والفئوية.

الديار/ محمد بلوط

نقل عن مصادره قولها، إنّ حزب الله لم يخض معركة جرود عرسال وقبلها المعارك الأخرى ضد الإرهاب لكي يوظف انتصاراته في الداخل اللبناني، وإنّ التجارب السابقة أثبتت أنّ التوظيف السياسي لمثل هذه المعارك ليس في ذهن وعقل الحزب.

الديار / ميشال نصر

نقل عن مصادره قولها، إنّ الجيش اللبناني اتخذ إجراءات مشددة تحسباً لمحاولة أبو مالك التلي الهرب إلى عرسال ومنها إلى الخارج، خصوصاً أنه يملك كمية كبيرة من المال في حوزته، وأنه عمد إلى تغيير شكله ليسهل عليه التخفي والهرب. ولفت إلى أنه في اليوم الخامس لمعركة جرود عرسال تكشف معطيات القيادة الميدانية لحزب الله عن قرب انتهاء المرحلة الثانية من حملة تنظيف جرود عرسال من إرهابيي النصرة.

الأنوار / المحلل السياسي

تناول زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن، وقال إنّه من المفيد أن يكون الحريري أول مسؤول لبناني يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ورأى أنّ واشنطن تدرك أنّ الثلاثية بالنسبة إلى لبنان تتركز على بنود، أهمية حماية الاستقرار اللبناني لأن من دون هذا الاستقرار لا أهمية لأي شيء، إنجاز كل ما له علاقة بملف النازحين السوريين الذي بدأ يؤثر مباشرة على الاستقرار، تحصين الملف المالي والوضع الاقتصادي، لأن أي تراجع سيؤدي إلى تصدّع الهيكل فوق رؤوس الجميع.

اللواء/ حسين زلغوط

أشار إلى أن معارك السلسلة الشرقية لم تحجب الحركات الاعتراضية على سلسلة الرتب والرواتب، وقال إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيأخذ وقته في درسها، متحدثاً عن اتجاه لتقديم اقتراح معجّل لتصحيح وضع القضاة، لافتاً إلى ما سبق وأقدم عليه الرئيس عون لجهة رد ثلاثة قوانين أقرّها مجلس النواب في 25 كانون الثاني الماضي.