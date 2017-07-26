وكالة أنباء الإمارات - وام

باكستان وجزر المالديف تتفقان على توسيع التعاون الثنائي

اتفقت باكستان وجزر المالديف على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة.

وتم على هامش الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى المالديف التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في القطاعات الهامة للبلدين.

وكالة الأناضول

أردوغان: إسرائيل تحاول سلب الأقصى من المسلمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ما تقوم به إسرائيل حالياً هو محاولة لسلب المسجد الأقصى من أيدي المسلمين. جاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بصفته رئيساً للحزب. وشدد أردوغان على أنه غير مقبول أبداً التعامل مع المسلمين المتوجهين لأداء عباداتهم في المسجد الأقصى كإرهابيين. وأعرب أردوغان عن إدانته الشديدة لموقف إسرائيل المعيق لدخول المسلمين إلى المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة.

وكالة أنباء رويترز

بوتين ونائب الرئيس العراقي يبحثان تزويد العراق بدبابات روسية

ذكر مسؤول عسكري روسي أن الرئيس فلاديمير بوتين ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي بحثا تزويد العراق بدبابات تي-90 خلال اجتماع في سان بطرسبرج الثلاثاء. وكانت صحيفة إزفستيا الروسية نقلت عن الكرملين الأسبوع الماضي قوله إن العراق وافق على شراء طلبية "كبيرة" من الدبابات التي تستخدم في الصراع السوري.

وكالة فرنس برس

مشروع عقوبات الكونغرس الأميركي بحق روسيا يغضب أوروبا

يصوت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على روسيا ما يثير الغضب في موسكو وأيضاً في أوروبا إذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة. ويريد النواب الأميركيون في آن واحد لي ذراع الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يمد فيه اليد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة روسيا إثر حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، والمبرران الآخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكونغرس: مشروع لمعاقبة قطر وسننظر في نقل القوات خارج قاعدة "العديد"

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إد رويس، أن دولة قطر قامت بتمويل تنظيمات "القاعدة" و"داعش" و"حماس" و"طالبان"، مستنكراً في الوقت ذاته استضافة قناة "الجزيرة" التابعة للسلطات القطرية لقادة هذه المجموعات.