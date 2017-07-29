النهار/ هدى شديد

رأت أن جبهة عرسال تستعيد هدوءها نهائياً خلال أيام، إن لم يكن خلال ساعات لتتقدم معركة الجيش مع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع وقد بدأت الاستعدادات للمعركة. ولفتت نقلاً عن مصادر أمنية أن مجموعات داعش تضم 400 و600 مسلح، وأن عملية التفاوض مع هذا التنظيم الإرهابي ليست سهلة بل هي معقدة في ظل عدم وجود مفاوض واضح لهذه المجموعة، وأن الشرط الأساس الذي تضعه الدولة اللبنانية هو كشف مصير العسكريين المخطوفين لديها.

النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ قولها: إنه بالنسبة إلى موضوع عودة اللاجئين السوريين، فإن ذلك يتوقف أو يعتمد بالنسبة للأمم المتحدة على الظروف على الأرض التي يجب أن تكون آمنة ومطمئنة وتؤمن عودة اللاجئين بكرامة.

الأخبار/ نقولا ناصيف

نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله وجود إجماع على خوض حزب الله معركة جرود عرسال، مضيفاً أن الدور الرئيسي سيكون للجيش في معركته مع التنظيم الإرهابي "داعش" في جرود رأس بعلبك – القاع.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن، مشيراً إلى أن مراجع رسمية أصرّت على ضرورة انتظار عودة الوفد إلى بيروت للبحث في كثير من التفاصيل والإجراءات. ولفت إلى أن الحريري اطمأن إلى حجم المساعدات المستمرة للجيش والمؤسسات الأمنية، والتي أكدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند إشادته بالجيش وبالدور اللبناني المتقدم في مواجهة الإرهاب، وأن الوفد اللبناني تبلغ بإبقاء المساعدات العسكرية على ما هي عليه.

المستقبل/ ثريا شاهين

اعتبرت أن التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب متوافق حوله دولياً وليس من عراقيل أمامه، وأن المعطيات التي يتبلغها لبنان تشير إلى أن التمديد سيمر بصورة اعتيادية، وأن كل الدول في مجلس الأمن الدولي تؤيده لأسباب عدة.