THE WASHINGTON POST

المحكمة العليا الباكستانية تقيل رئيس الوزراء نواز شريف من رئاسة الوزراء

أقيل رئيس الوزراء الباكستاني نوّاز شريف من منصبه بقرار صادر عن المحكمة العليا في البلاد، بعد أشهر من جلسات الاستماع في قضايا فساد طالت شريف وأفراداً من عائلته. الحكم التاريخي الذي حيّاه معارضو شريف واعتبروه نصراً للديمقراطية في باكستان، ألقى المستقبل السياسي للبلاد في حالة من الاضطراب. ووافق شريف ابن الـ67 عاماً على الفور على قرار الإقالة، منهياً التكهنات حول احتمال حصول انقلاب عسكري في البلاد التي تتمتع بترسانة نووية وذات الأغلبية المسلمة حيث يصل عدد السكان إلى 180 مليون نسمة. والجدير بالذكر في هذا الإطار أنه لم يتمكن أي رئيس وزراء باكستاني من إكمال ولايته حتى النهاية منذ تأسيس البلاد في العام 1947. وسرت أخبار غير مؤكدة أشارت إلى أن الحزب الحاكم في البلاد سيعيّن سريعاً الشقيق الأصغر سناً لشريف وهو شهباز شريف كرئيس جديد للوزراء، إلى حين إجراء انتخابات برلمانية مقررة في الصيف المقبل. غير أن هذا الحكم الذي صدر بإجماع القضاة الخمسة في المحكمة العليا للبلاد وأدان نواز شريف وأفراد عائلته بالتورّط في صفقات مالية غير مشروعة، منح زعيم المعارضة الباكستانية ونجم لعبة الكريكيت سابقاً عمران خان دفعة إضافية ونسبة إضافية من الشعبية، خاصة وأن عمران خان هو من وجّه اتهامات الفساد ضد شريف منذ أكثر من عام.

The Guardian

خبراء يقولون إن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية تظهر بأن صواريخها تستطيع أن تطال نيويورك

طرح الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون تحدياً جديداً أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن أجرى تجربة ثانية لصاروخ بالستي عابر للقارات قال الخبراء بأنها وضعت عدداً من المدن الأميركية في مرمى هجمات محتملة. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بأن التجربة جاءت كتحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة. وأظهرت المعلومات بأن الصاروخ حلّق في الجو طوال 47 دقيقة و12 ثانية بسرعة بلغت 998 كيلومتراً في الساعة ووصل إلى ارتفاع 3724،9 كيلومتراً. وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "إن بي سي"، بأن الصاروخ حلّق لمسافة بلغت حوالى ألف كيلومتر ليهبط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان. وعلّق خبراء أميركيون مطّلعون على برنامج الأسلحة الكورية الشمالية بأن المدى الذي بلغه الصاروخ الأخير يظهر بأن ولاية ألاسكا باتت في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية، كما أن تحليق الصاروخ لمدة 45 دقيقة يشير إلى أن الصاروخ يمكن أن يطال مدينة نيويورك.

روسيا اليوم

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تختبران قدرتهما على استهداف قيادة كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية أنها أجرت مع الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش، عمليات مشتركة لإطلاق صواريخ بالستية، رداً على التجربة الأخيرة التي نفذتها بيونغ يانغ. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، حسب وكالة "يونهاب" المحلية الرسمية، أن هذه الخطوة تمثل استعراض قوة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على خلفية إطلاق كوريا الشمالية، في وقت سابق من الجمعة، صاروخاً بالستياً، قالت واشنطن إنه عابر للقارات. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية قولها في البيان: تم خلال هذه التدريبات إشراك صواريخ تابعة لقوات جمهورية كوريا من طراز هيونمو-2، وكذلك صواريخ بالستية من نوع أرض- أرض من طراز ATACMS تابعة لجيش الولايات المتحدة الثامن. وحسب البيان، تم تنفيذ التدريبات الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة في منطقة ساحلية تابعة لبحر اليابان في الساعة 5:45 من يوم السبت بالتوقيت المحلي (20:45 بتوقيت غرينيتش). وأشارت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إلى أن هذه التدريبات شملت "اختبار القدرة على توجيه ضربة إلى قيادة العدو في حال وقوع حوادث طارئة".