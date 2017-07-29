وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بيرو بذكرى استقلال بلاده

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي رئيس جمهورية بيرو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي

أجرى الملك عبدالله الثاني، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، حيث عبر جلالته عن تقديره لدعم الرئيس الأميركي، وللدور المهم الذي لعبته الإدارة الأميركية في المساعدة على احتواء الأزمة. وأكد جلالته، خلال الاتصال، أهمية تكثيف التنسيق لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وكالة أنباء رويترز

اجتماع لوزراء خارجية دول عربية السبت لبحث مقاطعتها لقطر

قالت وزارة الخارجية المصرية الجمعة، إن وزير الخارجية سامح شكري سيجتمع مع نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين في المنامة يوم السبت، لبحث التطورات الأخيرة في مقاطعة الدول الأربع لقطر.

وكالة فرنس برس

باكستان تدخل مرحلة ضبابية مع إقالة رئيس الوزراء نواز شريف

أعلنت المحكمة العليا في باكستان الجمعة أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالأهلية"، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

قاسمی: إیران لا ترى حدودا لتقدمها العلمي والتكنولوجي

استنكر المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، تصریحات المتحدثة باسم الخارجیة الأمیركیة حول اختبار إیران للصاروخ حامل الأقمار الصناعیة 'سیمرغ'، مؤكداً بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا ترى حدوداً لتقدمها العلمي والتكنولوجي.