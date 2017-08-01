TL

جبهة رأس بعلبك مفتوحة قصفاً براً وجواً لمواقع الإرهابيين. فيما جرود عرسال المحرّرة تشهد توافد عشرات الباصات لنقل مسلّحي "النصرة" وآلاف المدنيين إلى سوريا. وفهم من الاتصالات الجارية أن انطلاق الباصات سيتم في خلال الساعات المقبلة إلى فليطة، ثم إلى طريق حمص وصولاً إلى حلب على أن يتزامن ذلك مع إطلاق أسرى "حزب الله" الثمانية وتسليم جثامين الشهداء الأربعة في دير الزور.

المنار

وإن تأخّر التنفيذ لأسباب لوجستية، لكن المرحلة الثانية من عملية إخلاء جرود عرسال من "جبهة النصرة" بدأت.. طابور الباصات المتزايد مع تزايد الراغبين بالمغادرة يطول، ولن يطول الانتظار حتى يصبح لبنان خالياً من أي وجود عسكري للجبهة الإرهابية. ساعات وتنتهي المهمة، ويعلن انتهاء الوجود العسكري لـ"جبهة النصرة" على الأراضي اللبنانية.. فيكون الأول من آب عيدين، عيد للجيش الوطني وعيد بعودة الجرود العرسالية كاملة إلى حضن لبنان..

nbn

دفعة جديدة من السيوف تنضم غداً إلى حملة السيف القاطع في مواجهة العدو والإرهاب، عشية عيد الجيش المصمّم على حماية الحدود من المخاطر، أجهزة الرصد والمتابعة والاستطلاع وإمداد الجبهة بالعتاد والعديد باتت في مستوى عالٍ من الجهوزية بانتظار قرار الحسم مع استمرار استهدافه براً وجواً لكل هدف إرهابي ثابت أو متحرّك يرصده من جرود القاع ورأس بعلبك على امتداد الخط الفاصل، فالجيش لن يخرج من المعركة إلا منتصراً، وكما حمى عرسال وأهلها ومخيمات النازحين فيها، سيؤكد الجيش مرة جديدة أن سيوفه التي رسمت الخطوط الحمر ستحمي لبنان واللبنانيين وستبقى مرفوعة بوجه كل معتدٍ على السيادة وعلى الاستقرار العام.

mtv

عشية عيد الجيش الاحتفالية الوطنية تفرض نفسها وهي هذا العام غنيّة برمزيتها، ذاخرة بمعانيها، كيف لا والجيش الذي حمى لبنان ويحميه يستعدّ بدمه الجديد وقيادته الجديدة لاقتلاع الإرهاب، ولهذا العيد طقوسه وحلله، وهي تتزيّن كما في كل عام بأبهى ما عندها، لكن الإضافة هذه السنة أن الملعب الأخضر في المدرسة الحربية سيزداد اخضراراً وفرحاً باستقباله، وبعد انقطاع قسري، حفل تخريج دفعة من الضباط الجدد سيتسلّمون وبعد انقطاع قسري أيضاً سيوفهم من يد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابن المدرسة وخرّيجها.

NTV

أعداد طالبي الهجرة إلى إدلب وقفت عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق بمراحله المتدرّجة، فقد عجزت الباصات الخضر عن استيعاب أكثر من تسعة آلاف شخص قرّروا الالتحاق بركب "النصرة"، والانسحاب إلى الداخل السوري في مسيرة أبو مالك التلة الغاربة عن حدود الوطن. ولوجستياً تعذّر إتمام العملية التي رُحلّت إلى ظهر غد لبدء عرض الانطلاق، وبذلك تكون قد فسحت في المجال أمام إقامة العرض العسكري للجيش في عيده الذي سيشهد تقليد السيوف للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في احتفال رسمي وبحضور رئيس الجمهورية.

المستقبل

إنجاز تبادل الجثث بين "حزب الله" و"جبهة النصرة"، دخل الاتفاق بين الطرفين والذي يرعاه الأمن العام اللبناني، مرحلة خروج مسلّحي "النصرة" مع عائلاتهم عبر العشرات من الحافلات، من جرود عرسال إلى فليطة، وإلى إدلب عن طريق دمشق حمص مروراً بحلب. الإجراءات العملانية لهذه العملية التي علّقت حتى الغد لأسباب لوجستية، تزامنت مع مشاركة فاعلة للصليب الأحمر الدولي واللبناني والهلال الأحمر السوري، وهي ستتمّ على دفعات، وتترافق مع إطلاق سراح ثمانية أسرى من "حزب الله" لدى "النصرة".

OTV

ذات يوم من أواخر العام 2011، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بياناً قالت فيه أن "عدد النازحين السوريين المسجّلين حالياً لديها بلغ 7913 شخصاً فقط...". بعد أقل من أربعة أعوام، وقفت نينيت كيلي، ممثّلة المفوّضية نفسها أمام البرلمان الأوروبي في آذار 2015، لتقول عن النزوح السوري إلى لبنان: ليس هناك بلد تعرّض لحالة مماثلة في التاريخ، الأمر يبدو كما لو أن فرنسا تستضيف سكان بلجيكا وليتوانيا معاً.

LBC

الأول من آب غداً يحمل حدثين، الأول عيد الجيش اللبناني، والثاني بدء ترحيل "النصرة" من جرود عرسال، عيد الجيش يحمل هذه السنة معاني عدة لعل أبرزها مضمون الشعار الذي أطلقته المؤسسة العسكرية وهو بمجدك احتميت. وفيما الجيش يحتفل بعيده تكون قوافل الترحيل لـ"النصرة" تتحرّك من جرود عرسال، وبين سيوف تلامذة الضباط المتخرّجين وجهوزية الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك يكون لبنان على عتبة جديدة عنوانها أمن الحدود، هذا العنوان لم يعد يحتمل الاجتهادات في ظل تنامي الدعوات إلى تحصين الداخل وتثبيت الأمن على الحدود. إذاً، غداً ترحيل، أما معركة جرود القاع ورأس بعلبك ففي أجندة قيادة الجيش، وبين الحدثين ترقّب للمواقف التي سيطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل تقليد السيوف في المدرسة الحربية.

الميادين

مسيرة حاشدة للمستوطنين حول أسوار القدس بحماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق طرق ومحاور حول البلدة القديمة.

الجزيرة

قال وزير المواصلات القطري إن بلاده حقّقت تقدّماً بإجبار دول الحصار على الامتثال لاتفاق شيكاغو، مؤكداً أن حركة الملاحة الجوية ستشهد تحسّناً بعدما استجابت دول الحصار لمطلب فتح ممرات جوية.

العربية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، أن السلطات الإيرانية ماطلت ورفضت استكمال التحقيق بحادثة السفارة.

وأضاف بيان الخارجية أن السلطات الإيرانية عمدت إلى الابتزاز للحصول على امتيازات دبلوماسية في المملكة.