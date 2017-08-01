النهار/ إميل خوري

رأى أنّ تقرير دائرة المناقصات في ملف البواخر يؤكّد أهمية الهيئات الرقابية في منع الفساد وتعيين غير الأكفّاء. وأشار إلى أن الرئيس فؤاد شهاب لم يلجأ إلى القوانين لمكافحة الفساد، بل إلى هيئات رقابية محصّنة بالأخلاق لمنع حصوله.

النهار/ إبراهيم بيرم

سأل عما إذا كانت المواجهة مع "داعش" في الجرود خيار حتمي لا مفرّ منه أم أن ثمة احتمالات أخرى. وقال: لم يعد بإمكان هذا التنظيم البقاء حيث يتمركز بعد تحرير الجرود المتاخمة، أي جرود عرسال من قبضة "النصرة"، ورأى أن خياري المواجهة والتسوية يوشكان أن يكونا متعادلين وكل الأطراف يعيدون حساباتهم ويدرسون خياراتهم.

الأنوار / رفيق خوري

أكد أنّ الجيش قادر على الدور الذي يتطلّبه الدفاع عن لبنان، وقادر على مواجهة الأخطار الحقيقية على البلد والناس والنظام الديموقراطي. وقال إن صفات النزاهة والكفاية متوافرة في الجيش وقائده الحالي العماد جوزاف عون، والقائد الأعلى للقوات المسلّحة الرئيس العماد ميشال عون.