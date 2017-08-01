الجزيرة - السعودية

وزير الخارجية: طلب قطر تدويل "المشاعر" إعلان حرب

اعتبر وزير الخارجية عادل الجبير بأن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة طلباً عدوانياً وإعلان حرب ضد المملكة. وقال في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة". وخلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم في المنامة قال: "إن تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجّاج". واعتبر وزير الخارجية بأن قرار قطر بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجّاج القطريين، مبدياً ترحيب المملكة بهم، مؤكّداً أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في تسهيل وصول الحجّاج والمعتمرين.

الوطن - السعودية

الدول الأربع: الحوار مع قطر مشروط بوقف دعمها للإرهاب

جدّدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" أمس، مطالبتها لقطر بتنفيذ المطالب الـ13، معلنة استعدادها للحوار مع الدوحة بشرط التوقف عن دعم الإرهاب. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الأربع، عقب اجتماعهم في المنامة أمس، تلاه وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة خلال مؤتمر صحفي.

البيان - الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على دورية أمن في القطيف بالسعودية

أدانت دولة الإمارات بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن في حي المسورة في محافظة القطيف السعودية، وأسفر عن استشهاد رجل أمن سعودي وإصابة ستة آخرون. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

القبس - الكويت

أستراليا: مخطط سيدني الإرهابي كان متطوراً للغاية

قالت الحكومة الأسترالية الاثنين إن المخطط الإرهابي لإسقاط طائرة، الذي كشفته شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية، كان "متطوراً للغاية". ذكرت تقارير إخبارية أسترالية أن الأشخاص الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مدينة سيدني بسبب مؤامرة إرهابية لتفجير طائرة ركاب هم والدان وابناهما. ولا تزال الشرطة تستجوب الرجال الأربعة في مقر شرطة سيدني بعد اعتقالهم خلال مداهمات على منازلهم مساء السبت.

الوطن - عمان

سوريا: الغرب لا يريد حلاً للإرهاب وإنما يريد الاستثمار

أكّدت دمشق أن الغرب لا يريد حلاً للإرهاب وإنما يريد الاستثمار... كاشفة أن هناك تنسيقاً دائماً مع موسكو بشأن السلاح الكيميائي. وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إن الدول الغربية لا تريد حلاً للإرهاب بل الاستثمار، كاشفاً عن مشاورات سورية – روسية حول موضوع الضربات الكيميائية في سوريا. وأوضح المقداد في تصريح لوكالة "سبونتيك" الروسية أن "سوريا تسير على خطين متوازيين: الأول مكافحة الإرهاب والثاني الخط السياسي من خلال المشاركة في الجولات التفاوضية".

القدس - فلسطين

زعيم كوريا الشمالية: صواريخنا تغطّي كامل أراضي الولايات المتحدة

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "بفخر"، أن أراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ، إثر التجربة التي أجرتها بلاده الجمعة، وأطلقت خلالها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. واعتبر كيم أن التجربة الصاروخية الأخيرة تظهر قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ "في أي مكان وأي وقت" وفق ما أفادت الوكالة.