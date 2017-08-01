الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي هنأ الجيش: في زمن التحديات يتطلع اللبنانيون بأمل إلى جيشهم ليحمي الوطن

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الجيش في عيده، وقال عبر "تويتر": "في زمن التحديات يتطلع اللبنانيون بأمل إلى جيشهم ورمز عزتهم، ليحمي الوطن ويصون وحدته وكرامة أرضه. كل عيد وجيشنا بخير".

وكالة أنباء الإمارات - وام

موسكو: العقوبات على الولايات المتحدة تأتي عملاً بمبدأ التعامل بالمثل

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الروسية على الولايات المتحدة الأميركية تأتي عملاً بمبدأ التعامل بالمثل ومن دون انتظار توقيع الرئيس الأميركي بشكل نهائي على مشروع قانون العقوبات.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

لبنان يطالب اليونيفيل بوقف الخروقات الإسرائيلية

انعقد في مقر قيادة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الاثنين الاجتماع الثلاثي الدوري برئاسة قائد "اليونيفيل" اللواء مايكل بيري، وحضور وفدين من ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وأشار بيان صادر عن الجيش اللبناني إلى أن الاجتماع الثلاثي الدوري تمت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني".

وكالة فرنس برس

البيت الأبيض "يبدأ من الصفر" عبر تعيين جون كيلي كبيراً لموظفيه

تولى كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي الاثنين مهامه رسمياً بهدف تنظيم صفوف إدارة انهكتها الإخفاقات المتوالية ومزقتها صراعات على النفوذ، في ختام أسبوع بدا كالكابوس.

وكالة أنباء شينخوا

مصر: المحكمة الدستورية تؤجل النظر في دعويين بشأن اتفاقية تيران وصنافير إلى 14 تشرين الأول

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر (الأحد) تأجيل نظر دعويين قضائيتين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض، إلى جلسة 14 تشرين الأول المقبل.