النهار/ إبراهيم بيرم

رأى أن عملية إستعادة جرود عرسال من قبضة جبهة النصرة الإرهابية عبرت بأقل قدر من السجال والتباينات الداخلية، معتبراً أن الأمور كان يمكن أن تأخذ منحى مغايراً أي باتجاه التصعيد لو أن معركة تحرير الجرود لم تحسم بهذه السرعة ولو أن المسلحين أخذوا الحزب إلى معركة استنزاف طويلة الأجل، مشيراً إلى أن معركة الجرود أكدت أن لا خوف على معادلة التفاهم الداخلي.

الجمهورية / نبيل هيثم

تحدث عن مجموعة أسباب تجعل أي قرار يوقف أو يخفض التسليح الأميركي للجيش اللبناني غير قابل للتنفيذ.

وينقل عن ديبلوماسي خبير في السياسة الأميركية إنه حتى ولو أقرت الموازنة الأميركية ببند الخفض إلا أنه في الشق المتعلق بالجيش قد توجد له مسارب لإبقاء الدعم العسكري الأميركي مستمراً إن من خلال واشنطن أو عبر دول حليفة لها إنما برغبتها وبدفع منها.

اللواء / حسين زلغوط

أكد أن الجيش سيخوض المعركة مع "داعش" مرتاح البال في ظل غطاء سياسي ودعم دولي، وأشار إلى أن الجيش يحكم قبضته على منطقة تواجد عناصر "داعش" ويقفل الأبواب أمامها بالكامل. ولفت إلى أن الأولوية لكشف مصير العسكريين المخطوفين وتجنب أي حرب استنزاف.