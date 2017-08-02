The Guardian

تشي يزيد من سلطاته مع مطالبته بانصياع الجيش له والاحترام من البلدان الأجنبية

تعهّد الرئيس الصيني تشي جينبينغ بأن الصين لن تقبل أبداً بتحمّل التدخلات الأجنبية أو الاجتياحات خلال اتخاذه خطوته الأخيرة لتأكيد سلطته قُبيل قمة سياسية أساسية تنعقد بمناسبة انتهاء ولايته الأولى المؤلّفة من خمس سنوات. وقال تشي في قاعة الشعب الكبرى في بكين أمام جنود جيش التحرير الشعبي بأن "مهمة الجيش الصيني ليست كقوة توسعية أو معادية فالشعب الصيني يحب السلام ولكنه يتمتع بثقة كافية في النفس من أجل هزم كل الغزاة ولن نسمح لأي حزب أو مجموعة بتقسيم أي جزء من الصين".

روسيا اليوم

الإمارات تستثمر ملايين الدولارات في المغرب

كشف صندوق أبوظبي للتنمية حجم الاستثمارات والمساعدات المالية والقروض التي قدمها للمغرب على مدى أكثر من 40 عاماً. ووفقاً للصندوق، فإنه موّل، منذ بداية الشراكة الاستراتيجية مع الرباط عام 1974، زهاء 76 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات الحيوية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9 مليارات درهم إماراتي، (نحو 22.5 مليار درهم مغربي). وتوزعت هذه الاستثمارات ما بين منح وقروض ميسرة ومشاريع في مختلف القطاعات، إذ يستثمر في شركات كبرى، أبرزها "اتصالات المغرب"، و"دلما للاستثمارات السياحية"، وشركة "نخيل المغرب"، و"إسمنت المغرب"، وشركة "رباب" التي تعمل في قطاعات حيوية، وتساهم في ثلاث شركات تعمل في مجالات الفنادق والتعدين وتجارة المواد.