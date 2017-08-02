الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان بعد اجتماع التكتل: الجيش كرامة الوطن ومخول استكمال عملياته ضد الارهاب

عقب الاجتماع تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "في عيد الجيش، الذي هو عيد لبنان والشهداء والكرامة الوطنية، يتبنى التكتل موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد الحرص على السيادة ودور الجيش ومبادرته المستقلة، وغير الخاضعة لأي ضوابط لاسيما عند الدفاع عن الأرض والشعب والوطن. وقد أعطى القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة معنوية ورسمية للجيش اللبناني، وبالتالي فالجيش هو المخول والقادر على متابعة عملياته الاستباقية ضد الإرهاب التكفيري، وكل خطر يهدد لبنان والشعب والمؤسسات".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملقي يدشن محطات لأمانة عمان الكبرى لتقديم ثماني خدمات إلكترونية

دشن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ثلاث محطات إلكترونية أعدتها أمانة عمان الكبرى لتقديم ثماني خدمات إلكترونية بحيث يكون تقديمها لمتلقي الخدمة إلكترونياً فقط .

وكالة أنباء رويترز

سوفت بنك اليابانية ترغب في استثمار ملياري دولار في فليبكارت

قال مصدر مطلع إن سوفت بنك اليابانية لا تزال مهتمة بشراء حصة في فليبكارت الهندية للتجارة الإلكترونية حيث تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى ملياري دولار من خلال صندوقها فيجن. كانت سوفت بنك تأمل في الاستحواذ على حصة كبيرة في فليبكارت من خلال صفقة تبادل أسهم بين فليبكارت ومنافستها المحلية الأصغر حجما سنابديل التي تعد المجموعة اليابانية أكبر مساهم فيها.

وكالة فرنس برس

البرلمان الباكستاني ينتخب عباسي رئيساً جديداً للحكومة

انتخب البرلمان الباكستاني شهيد خاقان عباسي رئيساً جديداً للحكومة بعد أيام من قرار المحكمة العليا إقالة نواز شريف من هذا المنصب بسبب تورطه في قضية فساد.

وكالة أنباء شينخوا

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين السفارة الصينية بعمان وزارة الشباب الأردنية

وقعت السفارة الصينية في عمان ووزارة الشباب الاردنية اتفاقية تعاون في إطار إثراء الشراكة بين الأردن والصين. وقال السفير الصيني في الاردن بان ويفانغ الذي وقع الاتفاقية أن توقيع هذه الاتفاقية يتزامن مع الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والأردن وهي فرصة لدفع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران وإيطاليا تتعاونان في مجالي الطاقة والمياه

أعلن رئيس مركز تطوير الصادرات والدعم اللوجستي للصناعات بوزارة الطاقة الايرانية، حميد رضا تشيعي عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين ايران وايطاليا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال صناعات الطاقة الكهربائية والمياه.