TL

من الثابت أن مشاورات باريس لا تتناول ما يُحكى عن تعديل حكومي لبناني لكن من الواضح أن هذه المشاورات تركّز على النأي بلبنان عن أزمات الشرق الأوسط وإبعاد هذه الأزمات عنه بدعم فرنسي وبقرار دولي يؤكّد على استقراره. وفيما يبحث الرئيس الحريري والوزير باسيل ومعهما الجانب الفرنسي عن الصيغة التي سيشدّد عليها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، سُجلّت في بيروت مواقف مرنة أبرزها من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكّد على استمرار عمل الحكومة والحفاظ على الاستقرار في البلد.

المنار

طُويت الأزمة التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته، وهي في طريق المعالجة النهائية. موقف أقفل به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته لروما، وفتح به الباب أمام شكل الحل المرتقب تسييلاً لنتائج المشاورات، وإقلاعاً لقطار عمل المؤسسات من جديد، وفي مقدمتها مجلس الوزراء.

nbn

عودة، تريّث، تشاور، والأزمة الداخلية باتت في مربّع المؤسسات الدستورية وسط نقاشات مؤهّلة إلى بيان يُنتظر أن يصدر عن مجلس الوزراء ليجيب عن أسئلة الرئيس سعد الحريري حول الطائف، النأي بالنفس، وعلاقات لبنان بالدول العربية. وفي عز الجهد الجدي الذي يبذله الرؤساء الثلاثة لصياغة أجوبة واضحة وغير خاضعة لأي التباس على أسئلة الحريري، سُجل تسلل لحديث عن تعديل في تشكيلة الحكومة ضمن الوقت القاتل الذي يفصل لبنان عن إجراء انتخاباته النيابية، ما يطرح جملة من علامات الاستفهام في حال صحّت المعلومات، أولها ما النفع من هكذا خطوة؟ وما هي المصلحة الوطنية منها؟ وهل للتوتر بين الحريري والقوات علاقة بهذه الفكرة؟

mtv

إنه هدوء ما قبل التسوية، وهي تسوية تُرسم خطوطها العريضة في العاصمة الفرنسية، ففي باريس رئيس الحكومة سعد الحريري، وإليها سيصل وزير الخارجية جبران باسيل حيث من المرجّح أن ينعقد اجتماع مفصلي بينهما يضعان فيه اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للتسوية التي تلقى رعاية وعناية لافتتين من فرنسا ومصر مع تنسيق على أعلى مستوى مع السعودية.

NTV

إذا كان الرئيس سعد الحريري قرر الاحتفاظ لنفسه بمكنونات الأربعة عشر يوماً في السعودية فإن هذا الصمت لا يلزم القابضين على التفاصيل وبينهم النائب وليد جنبلاط الذي أحبط ولاية البديل وخرج ظافراً ناصراً من خطة كانت ستُشركه في محاولة الانقلاب على الرئيس سعد الحريري، ولما كانت هناك أدوار فاعلة هزمت المبايعة غرباً وشرقاً من أوروبا إلى أميركا مروراً ببعبدا ومجدليون فإن كليمنصو تبين أنها عملت بصمت ورفضت نظام البيعة حيث كشف أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر عبر الجديد كيف رفض جنبلاط الانقلاب على الحريري وتأييد وصول شقيقه بهاء وقال إن جنبلاط التقى في كليمنصو قبل أيام من استقالة سعد صافي كالو مستشار بهاء الدين الحريري لكن طرح كالو لم يلقَ أي استجابة إذ انسحب جنبلاط من اللقاء وترك ضيفه لتدبير النائب وائل أبو فاعور ولم يتسنَ التواصل مع الوزير المطابق لمثل هذه الحالات المخالفة للشروط الأدبية والسياسية لكون المعلومات أشارت فيما بعد إلى أن أبو فاعور "عل" قلب الزائر ثم غادر بدوره اللقاء لأن طروحاً كهذه قد لا يبتّها إلا "اوسكار" الذي بقي مع ضيوف الدار.

المستقبل

بانتظار ما ستحمله المشاورات والاتصالات حول البيان الحكومي المتعلّق بالنأي بالنفس واتفاق الطائف، وبعلاقات لبنان العربية، برز كلام واضح من عين التينة نقله وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومفاده أن الأجوبة على هذه الاسئلة الثلاثة في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة، وليست خاضعة لأي التباس.

OTV

بعبارة غدت شعاراً ملأ القلوب والعقول قبل مواقع التواصل، توّج ميشال عون زيارته الإيطالية. فنحن بلد صغير، وعددنا قليل، غير أن كرامتنا وسع الكرة الأرضية. الرئيس الذي طمأن إلى أن الأزمة عبرت، مشدداً على أننا لن نكون مطواعين، بل نتمسك بحريتنا وسيادتنا واستقلالنا ونتعامل من الند إلى الند، عاد الى بيروت، ليعود معه الكلام الجدي عن دعوة مجلس الوزراء إلى معاودة جلساته، على وقع مزايدات لا تنتهي على سعد الحريري والوزراء المنتجين.

LBC

هل يكون الهدف من تكبير حجم دور القوات اللبنانية في أزمة الرئيس الحريري إطلاق قنابل دخانية لتمرير بيان النأي بالنفس لحفظ ماء وجه الرئيس الحريري الذي درجت مواقفه من استقالة غير طوعية إلى تريّث طوعي يحتاج إلى مخرج، فيكون المخرج بياناً؟ لكن هذا البيان لا يمكن تمريره إلا بين الضجيج ووسط الدخان، فتكون القوات اللبنانية صاحبة الجسم اللبيس التي ترتفع الاتهامات ضدها، وتكون هذه الاتهامات هي الدخان والضجيج، فيمرر بيان النأي من دون اعتراض من أحد، ويعود الرئيس الحريري إلى السراي الحكومي الذي غادره منذ شهر بالتمام والكمال.

الميادين

ظريف يلتقي رئيس أذربيجان ويشيد بموقف أوروبا من الاتفاق النووي مع إيران.

الجزيرة

المعارضة: تمديد مفاوضات جنيف حتى 15 ديسمبر.

العربية

الجعفري: لا يمكن عقد أي حوار مباشر مع المعارضة السورية.