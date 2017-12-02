النهار/ أحمد عياش

رأى أن لبنان سيدخل الأسبوع المقبل فترة اختبار بالغة الأهمية وفيه سيبقى سلاح استقالة الرئيس سعد الحريري جاهزاً إذا ما تبيّن أن حزب الله لا يزال في اليمن.

النهار/ سركيس نعوم

أشار إلى فشل الخطة المتعلقة بلبنان التي نفذتها السعودية وأول علامات الفشل كانت نجاح فرنسا في إخراج الرئيس سعد الحريري من المملكة إلى فرنسا وإن كان ذلك من دون ضمانات تتعلّق بمستقبله وبعدم تعرّضه مجدداً إلى ضغوط متنوّعة.

الأخبار/ هيام القصيفي

تحدثت عن نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون السعودية. وأوضحت أن المفاوضات الجارية خارجياً لم تصل إلى مرحلة التفاهم الكامل الذي يتم تداوله لبنانياً. وأشارت إلى تصويب القوات اللبنانية على حزب الله في ملف التعديل الوزاري مع تحييدها لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

الجمهورية/ أسعد بشارة

تحدّث عن ملامح في مسيرة الرئيس سعد الحريري الجديد، مشيراً إلى استعداده لمرحلة جديدة ستشهد تمتين التحالف الحريري - العوني. ورأى أن الحريري إتخذ قراره بالسير في التسوية واعتبار أن أي محاولة لمواجهة حزب الله ستكون محاولة عبثية.

الديار/ ابتسام شديد

نقلت مصادر حزب القوات اللبنانية استغرابها لإشاعة أن القوات تريد مغادرة الحكومة، والتأكيد أن الوزراء باقون لمواجهة تفاهم المصالح. وقالت إن التعديل الحكومي بحاجة إلى ثلثي المجلس وعندئذ لكل حادث حديث.

الأنوار / رفيق خوري

قال في انتظار النص الذي سينهي أزمة استقالة الحكومة بتوسيع مفهوم النأي بالنفس فإن الانطباع السائد هو أننا لا نزال في حالة ربط نزاع، ولكن ضمن شروط والتزامات تجعلن قادرين على "التساكن" في الحكومة والتضامن مع الأشقاء العرب.

اللواء/ معروف الداعوق

أشار إلى أن عامل الوقت يضغط بقوة على أطراف الداخل لتجاوز أزمة استقالة الحكومة. وأكد أنه لا يمكن الركون إلى التوقعات الإيجابية إلا في حال أنجزت التسوية بصورة كاملة وتم تطبيقها على الأرض عملياً. ولفت إلى أن تفاعل الصراع الإقليمي يُنذر بتداعيات يخشى انعكاسها سلباً على مساعي التسوية المطلوبة.