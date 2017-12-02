THE WASHINGTON POST

البنتاغون سيزوّد الطائرات من دون طيار في النيجر بالسلاح وسيعزز أعداد الجنود المنتشرين في البلاد

حصل البنتاغون على الموافقة من السلطات في النيجر لتحليق طائرات من دون طيار انطلاقاً من عاصمة البلاد نيامي بحسب ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الجمعة، الأمر الذي سيسمح للقوات الأميركية بزيادة قدراتها النارية في المنطقة الأفريقية كما سيستلزم هذا الأمر نشر المزيد من الجنود الأميركيين على الأرض. وقال مسؤول عسكري بأنه ستكون هناك حاجة إلى نقل صواريخ من طراز "هيلفاير" وقنابل عاملة بنظام "جي بي إس" إلى النيجر بالإضافة إلى استقدام طيّارين إضافيين يضافون إلى العسكريين البالغ عددهم 800 حتى الآن ويتمركز أغلبهم في مطار نيامي.

تم جر اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن تحقيق الـ"إف بي آي" المتعلّق بالتدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية ليلة الجمعة بعد أن اعترف مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بأنه كذب بالفعل على الـ"إف بي آي" موافقاً على التعاون مع المحققين المولجين بقضية التدخلات الروسية كجزء من اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة التي ستطاله.

ويستعد فلين للقول بأن ترامب وجّهه لإجراء اتصالات مع الروس وفقاً إلى معلومة خطرة حصلت عليها شبكة "إيه بي سي" الإخبارية. هذه التطورات أحدثت هزة قوية في الأسواق الأميركية وقرّبت فضيحة التدخلات الروسية خطوة أخرى من المكتب البيضوي خاصة وأنها تطال إضافة إلى ترامب صهره جاريد كوشنر الذي طلب منه ترامب إجراء اتصالات مع الروس.

The Telegraph

الصين.. اكتشاف حقل نفطي بكميات هائلة

أعلنت شركة نفطية صينية، أمس الخميس، اكتشاف حقل نفطي ضخم في الصين، يقدّر احتياطيه بحوالي مليار طن في حوض جونغار بمنطقة شينجيانغ الويغورية، شمال غرب الصين.

وقالت شركة "بتروتشاينا" الصينية إن حقل البترول المكتشف يقع في منطقة ماهو، ويحتوي على احتياطي مؤكّد يبلغ 520 مليون طن، ومن المحتمل أن يبلغ مخزونه 1.24 مليار طن.

وصرّح "تانغ يونغ" عالم جيولوجي من شركة "بتروتشاينا" بأن المنطقة تتمتع بظروف طبيعية تبشر باكتشاف احتياطي آخر يبلغ مليار طن.

وتحتل الصين، في الوقت الحالي المرتبة الـ13 من حيث احتياطيات النفط المؤكّدة، مع احتياطي يبلغ 25.620 مليون برميل من النفط الخام.

وزادت "بتروتشاينا" إنتاجها من النفط المستخرج في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين بمقدار 1.38 مليون طن أو 27 ألف برميل يومياً.