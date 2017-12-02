الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عاد إلى بيروت مختتماً زيارته الرسمية الى إيطاليا

وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى ناديا الشامي عون والوفد المرافق الى مطار رفيق الحريري الدولي، عائدين من روما، في ختام الزيارة الرسمية التي قام به الرئيس عون إلى إيطاليا. وكانت الزيارة استمرت ثلاثة ايام، عقد في خلالها رئيس الجمهورية قمة مع نظيره الايطالي سرجيو ماتاريلا في قصر كويرينالي، والتقى رئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني، كما افتتح في خلالها مؤتمر "الحوار الاوروبي- المتوسطي 2017، كما التقى الجالية اللبنانية في ايطاليا.

وكالة الأناضول

الرئاسة التركية: أنقرة هي التي تحدد المخاطر على أمنها القومي وليس الآخرون

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن جمهورية تركيا من يحدد الأمور التي تشكل خطرا على أمنها القومي، وذلك ردا على تصريحات أمريكية حول المعدات العسكرية المقدمة لتنظيم "ب ي د / ي ب ك" الإرهابي في سوريا. وفي تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، أشار قالن إلى ضرورة سحب جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيم الإرهابي في شمال سوريا "بحجة الحرب على تنظيم داعش"، دون أي تأخير.

وكالة أنباء رويترز

مسؤول أمريكي يرجح أن يعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الأسبوع القادم

قال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن من المرجح أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كلمة يوم الأربعاء القادم، وهي خطوة قد تغير السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود وتؤجج التوتر في الشرق الأوسط.

وكالة فرنس برس

انقرة تصادر ممتلكات رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب

أمر مدع عام تركي الجمعة بمصادرة ممتلكات رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي شهد خلال محاكمة في نيويورك ان الرئيس رجب طيب اردوغان كان يعلم بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على ايران، وفق الاعلام الرسمي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبراء عسكريون يكشفون أهمية الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات المصرية والروسية

قال الخبير في العلاقات المصرية الروسية، أحمد مصطفى، إن الرسالة التي تود كل من موسكو والقاهرة إيصالها من خلال اتفاقية الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات، بما في ذلك القواعد الجوية للدولتين، هو التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح الخبير خلال حواره في برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن كلمة "استراتيجية"، تشمل الجوانب الدفاعية والقتالية إلى جانب النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن هذه "الاتفاقية ستسمح بوجود عنصر الدفاع المشترك، عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في المنطقة بين مصر وروسيا".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصينى يجتمع مع رئيس وزراء كمبوديا

اجتمع الرئيس الصينى شى جين بينغ هنا مع رئيس حزب الشعب الكمبودى ورئيس الوزراء الكمبودى سامديك تيكو هون سن .وقد جاء هون سن إلى هنا لحضور الاجتماع عالى المستوى لحوار الحزب الشيوعى الصينى مع الأحزاب السياسية العالمية من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر .

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظریف: لا حل عسكریا للنزاع فی افغانستان

اكد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف بان لا حل عسكریا للنزاع فی افغانستان، وان هنالك حاجة لاستراتیجیة شاملة وتفصیلیة.