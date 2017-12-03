TL

في باريس، مشاورات للرئيس سعد الحريري بالتوافق مع الوزير جبران باسيل، وبرعاية فرنسية ومؤازرة مصرية، لتثبيت المخرج من الأزمة، ليعود الحريري عن استقالته مقابل بيان لمجلس الوزراء حول نأي لبنان عن أزمات المنطقة.

المنار

من سبتها الأسود الذي حاولت فرضه على لبنان، إلى السبت الأسود الذي تحاول إمراره في صنعاء، فإن الفشل نفسه هو الذي سيحكم كل مغامرات ومكابرات الرياض. وكما احبط اللبنانيون بوحدتهم سيناريوهات الفتنة السعودية، فإن الحكمة اليمنية كفيلة باحباط محاولات الاستثمار السعودي في التباين المفتعل بين السياسيين اليمنيين.

nbn

الحديث عن انفراج مطلع الأسبوع المقبل ترجم واقعا، فأولى الجلسات الحكومية ما بعد الأزمة، ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.

mtv

ضربة موجعة تلقتها ايران في اليمن. ففي تطور دراماتيكي غير متوقع، اندلعت اشتباكات قاسية بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح. الاشتباكات بين حليفي الأمس أضعفت الحوثيين بقوة، وجعلتهم في موقع الدفاع وأفقدتهم مواقع كثيرة. في المقابل بدا واضحا ان صالح يسعى إلى تحقيق انتقال تدريجي إلى الجانب السعودي، فهو تعهد بفتح صفحة جديدة مع السعوديين، داعيا دول التحالف بقيادة السعودية إلى رفع الحصار عن اليمن. واللافت ان التحالف كان سريعا في تلقف مبادرة صالح، فرحب باستعادة قواته زمام المبادرة، معربا عن ثقته بعودة صالح وحزبه إلى المحيط العربي.

NTV

يكاد لا يخلو نهار من دون تكشف المزيد عن ليل سعد الحريري في السعودية، ولما أحال زعيم "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط، مهمة شهرزاد إلى روائي موثوق به هو النائب وائل أبو فاعور، فقد كشف ابن الجبل عن ليلة اللقاء مع موفد الأخ الشقيق للرئيس سعد الحريري، وأعلن أن مبعوث الشيخ بهاء قدم لنا مبادرته السياسية بأن يتسلم الابن البكر زمام المبادرة، لأنه متحفز للعب دور سياسي، لكن جنبلاط انسحب من الاجتماع لدواع مرضية. ورأى أبو فاعور أن الرئيس الحريري لم يكن على علم بهذا الطرح، بل إنه كان مستهدفا به.

المستقبل

هل بات اليمن أمام المفترق الذي سيشكل بداية النهاية للحرب المفتوحة منذ العام 2014؟. السؤال يأتي بعدما سيطرت قوات الرئيس علي عبد الله صالح، على مواقع ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران على امتداد صنعاء. وفيما دعا صالح الشعب اليمني إلى الانتفاض على الحوثيين، مطالبا قوات التحالف بقيادة السعودية إلى وقف ما أسماه العدوان، وفك الحصار، متعهدا بفتح صفحة جديدة، سارع التحالف إلى ملاقاة صالح، معربا عن ثقته بأن زعماء حزب "المؤتمر الشعبي" سيعودون إلى المحيط العربي.

OTV

على وقع التطور اليمني المتمثل بخطوة علي عبد الله صالح التصالحية، يرتسم مشهد جديد في صنعاء قد يعبد الطريق أمام تسوية، تأتي في سياق تسويات أخرى تستعد لها المنطقة، بعدما باتت لغة السياسة أكثر تأثيرا من رائحة البارود والنار التي سادت منذ العام 2011، فأحرقت وشردت وهجرت.

LBC

تطورات متسارعة جدا في المنطقة: من اليمن إلى السعودية. والارتدادات غالبا ما تكون على الدول التي تتأثر بشكل أو بآخر بأي تطور في المنطقة، ومنها لبنان. تطورات اليمن أعادت الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الواجهة، بمباركة وتأييد من التحالف العربي وفي مقدمه السعودية. فهل يكون ما أقدم عليه صالح هو إعادة السعودية إلى اليمن، وإبعاد إيران عنها من خلال عزل الحوثيين.

الميادين

بحث رئيس وزراء كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور الذي يمكن أن تلعبه باريس لتخفيف حدّة الأزمة بين أربيل وبغداد.

الجزيرة

يصل اليوم الكويت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لمتابعة الاستعدادات لعقد القمة الخليجية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

العربية

غادر الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 ورئيس الوزراء المصري الأسبق دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا إلى القاهرة.