الديار/ فادي عيد

أكدت مصادر نيابية في تيار "المستقبل" أن كل ما يتم التداول به حول الصيغة الجديدة للتسوية التي يجري العمل عليها، لا يتطابق بشكل كامل مع عملية تحديد عناوين التسوية المطلوبة للخروج من أزمة استقالة الحكومة. وكشفت المصادر، أن ما يميّز التسوية المرتقبة عن كل الإتفاقات السابقة، هو أنها مدعومة بموقف تضامني داخلي، وبتأييد دول مؤثّرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبالتالي، فإن المناخ هو إيجابي، ولكن لم تنجز التسوية بصورة كاملة.

الديار / دوللي بشعلاني

يبدو أنّ المملكة العربية السعودية لا تريد أن ينأى "حزب الله" بنفسه عن صراعات وحروب دول المنطقة، وتحديداً عن أزمتي سوريا واليمن فقط، إنّما تسعى الى حثّ الدول الكبرى على ضرورة "نزع سلاحه"، وكأنّ موضوع سلاح الحزب ليس شأناً لبنانياً داخلياً، وما تُطالب به لا يُعتبر تدخّلاً في الشؤون الداخلية لدولة عربية شقيقة، أو كأنّه يُهدّد الأمن الإقليمي والدولي، فيما تسكت عن السلاح النووي الذي تملكه إسرائيل وتُهدّد به دول المنطقة. فوزير الخارجية السعودي لم يخجل في كلمته في منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، من القول بأنّ الحلّ في لبنان هو سحب سلاح "حزب الله"، وكأنّ لبنان بلده أولاً، أو أنّ هذا البلد يُعاني من أزمة وينتظر من يُقدّم له الحلول.