الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يبحث مجالات التعاون وتنمية العلاقات مع الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام. وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

الوطن - السعودية

استعدادات عسكرية أميركية لمواجهة صواريخ بيونج يانج

أفادت الوكالة الأميركية المسؤولة عن حماية البلاد من الهجمات الصاروخية، بأنها استطلعت مناطق في الساحل الغربي لنشر أنظمة دفاع مضادة للصواريخ، بعد أن أثارت تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مخاوف بشأن كيف ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها ضد أي هجوم.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يستقبل عدداً من السفراء والملحقين العسكريين

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش تخريج الدفعة السابعة والأربعين من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين، أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة الذين هنأوا سموه باليوم الوطني لدولتنا العزيزة وباركوا له تخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن في كلية خليفة بن زايد الجوية مشيدين بمستواهم العسكري ولياقتهم البدنية واستعراضهم العسكري الذي أبهر الحضور بمستوى الضبط والربط الذي يتحلون بهما.

الأهرام - مصر

إطلاق التأشيرة الإلكترونية لجذب السائحين ... الرئيس: توطين التكنولوجيا يحقق نقلة فى المجتمع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية المصرية يعد مرحلة أولى من المشروع القومي المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وبناء قواعد بيانات معلوماتية.

الوطن - عمان

الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ تعقد لقاء لتقـيـيم الفريق الوطني للبحـث والإنقاذ

افتتح بمقر الهيئة العامة للدفاع المدني بمرتفعات المطار برنامج إعادة تقييم الفريق الوطني للبحث والإنقاذ تحت إشراف الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ "INSARAG" تم خلال الافتتاح عرض فيلم عن الهيئة وفيلم آخر عن الفريق الوطني للبحث والإنقاذ إضافة إلى عرض معدات وآليات الهيئة.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يقوم بزيارة إلى تركيا الأربعاء المقبل

يقوم الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، بزيارة إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويجري جلالة الملك، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس أردوغان تتناول العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.