الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري اطلع من لازاريني على تحضيرات مؤتمر الدعم الدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط" وفداً من الجماعة الإسلامية ضم رئيس المكتب السياسي للجماعة النائب السابق أسعد هرموش، ونائبه بسام حمود والمسؤول السياسي للجماعة في بيروت باسم الحوت. بعد اللقاء، قال هرموش: "جئنا لزيارة دولة الرئيس للاطمئنان والسلام عليه ولتهنئته بسلامة العودة، ولنقول له أنه في الفترة العصيبة المنصرمة التي مرت على لبنان، كنا نشعر بالفراغ الكبير الذي كانت تعانيه الساحة السياسية في البلد، خاصة على مستوى المشاركة كمكون أساسي في الحياة السياسية الوطنية.

وكالة أخبار اليوم

المشنوق أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع النظام الداخلي لهيئة الإشراف على الانتخابات

أحال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع النظام الداخلي الذي أقرته هيئة الإشراف على الانتخابات بغية عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً للتصديق عليه كما نصت عليه المادة 14 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 44/2017.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات تشارك في اجتماعات وزراء الاتصالات العرب بالقاهرة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ 21 لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي عقدت بالقاهرة وتسلمت مصر خلالها رئاسة المجلس .وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المحرك الأكثر قوة فى الوطن العربي وساهم في تطوير العديد من المؤسسات والهياكل الإقليمية ما يبشر بمستقبل كبير لهذا القطاع.

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية في صنعاء الثلاثاء

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، أطراف النزاع في العاصمة اليمنية صنعاء إلى هدنة إنسانية غداً، لمساعدة المدنيين.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

27 مدينة وبلدة وقرية تنضم إلى المصالحات المحلية بريف حمص

تعزيزاً للمصالحات المحلية تم التوصل إلى اتفاق لانضمام 27 مدينة وقرية وبلدة في ريفي حمص الجنوبي والشرقي إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وذلك بحضور ومشاركة عدد من وجهاء وشيوخ ومخاتير القرى والبلدات وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة حمص محمد عفوف والعقيد فلاديسلاف نيكلاي عن مركز التنسيق الروسي في حميميم.

وكالة أنباء رويترز

وزراء خارجية دول الخليج ينهون أول اجتماع لهم منذ أزمة قطر دون تصريحات

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في الكويت، وهو الأول منذ اندلاع أزمة قطر في يونيو حزيران. وغادر الوزراء قاعة الاجتماع رافضين الحديث عما دار خلاله بينما وعد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح بمؤتمر صحفي دون أن يحدد موعده.

وكالة أنباء شينخوا

الصين ترفض اقتراح عمدة ياباني بتغيير اسم جزر دياويو

قالت الصين إن اقتراح عمدة ياباني بتغيير اسم جزر دياويو لن يغير حقيقة انتمائها للصين. وينتوي عمدة إيشيجاكي يوشيتاكا ناكاياما لتقديم اقتراح لمجلس المدينة لتغيير اسم الجزر من (تونوشيرو بمدينة إيشيجاكي) إلى (تونوشيورو سنكاكو بمدينة إيشيجاكي) وفقا لما ذكره الإعلام المحلي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لأول مرة...استخدام "الوحش المدرع" السوري في المعارك

استخدمت القوات السورية مركبة مدرعة غير معروفة أثناء القتال في حرستا (الضاحية الشمالية الشرقية من دمشق). للوهلة الأولى من المستحيل أن نفهم ما هي هذه المدرعة. هي هيكل، مغطى من جميع الجوانب بدرع حماية، ومن الأمام يوجد برج مستدير وفتحة سقف كبيرة في الجزء الخلفي من بدن المدرعة.