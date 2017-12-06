الوكالة الوطنية للإعلام

يوحنا العاشر التقى لافروف في موسكو وعرض معه الأوضاع في سوريا والمنطقة

واصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر زيارته إلى موسكو، والتقى مع الوفد المرافق، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقر الوزارة، وتم البحث في التحديات التي تواجه سوريا ولبنان والمسيحيين في الشرق الأوسط. وشدد يوحنا العاشر خلال اللقاء على "أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق السلام في هذا البلد، ودعم المؤسسات الدستورية في لبنان وتمكين أبناء المنطقة من العيش بسلام وكرامة".

وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قراراً في شأن تشكيل لجنة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نص في مادته الأولى على: تنشأ لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائباً للرئيس.

وكالة الأناضول

يلدريم يدعو الشركات الكورية للاستثمار في تركيا

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، الشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في تركيا لما تقدمه من إمكانات ومحفزات. جاء ذلك، في كلمة خلال مشاركته في مأدبة عشاء مع ممثلي عالم الأعمال بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول. وقال يلدريم: "يسعدنا اهتمام الشركات الكورية بتركيا، وبعضها أنجزت مشاريع مشتركة فيها، نحن نقدم الفرص والإمكانات الهائلة للشركات التي لم تحسم أمرها أيضاً".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 وأصبح قانوناً. وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه "تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالى قدره 3187 مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب".

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي موحدان إزاء بيونغ يانغ رغم خلافات عميقة

التقى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بنظرائه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الثلاثاء في بروكسل، للتأكيد على متانة العلاقات بينهم، في حين شدد حلفاؤه على أنه لا يزال يلعب "دوراً أساسياً" رغم الشائعات حول مستقبله.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المبعوث الخاص للرئيس الروسي يصل إلى الرياض

استقبلت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى بلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. ونقلت وكالة الأنباء السعودية خبر وصول بوغدانوف، دون الإشارة إلى سبب الزيارة أو الملفات الذي يحملها إلى المملكة.