الأنوار 4/12/2017

كوتو فقد لقبه العالمي لوزن فوق المتوسط بالملاكمة... وقرر الاعتزال

فقد الملاكم البورتوريكي ميغل كوتو لقب بطل العالم في الوزن فوق المتوسط (حسب تصنيف المنظمة العالمية) اثر خسارته بالنقاط امام الاميركي صدام علي في نيويورك، وقرر الاعتزال في سن السابعة والثلاثين.

فوزان صعبان لكليفلاند وبوسطن في الدوري الاميركي لكرة السلة

حقق كليفلاند كافالييرز وصيف البطل فوزه الحادي عشر تواليا على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 116-111، وفاز بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية على ضيفه فينيكس صنز بالنتيجة ذاتها ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

الجمهورية 5/12/2017

صفقة تبادلية بين ريال وليفربول؟

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته من أجل الظفر بخدمات الدولي المصري الشاب محمد صلاح من صفوف ليفربول. ويحتل صلاح صدارة هدّافي الدوري الإنكليزي في الوقت الحالي برصيد 12 هدفاً، كما سجّل 17 هدفاً في مختلف المسابقات ، وتُوّج بجائزة أفضل لاعبي شهر تشرين الثاني في الدوري الانكليزي.

الجمهورية 6/12/2017

ماذا كشف غوارديولا عن ميسي؟

نفى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، حقيقة عرض النادي الإنكليزي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 100 مليون يورو، من أجل إقناع اللاعب بالإنضمام إلى الفريق الأزرق السماوي. وكان ليونيل ميسي قد جدّد تعاقده مع برشلونة قبل أيام قليلة حتى صيف عام 2021. وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي أمس: "كل هذه الأنباء غير صحيحة، أعلم أن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيبقى هناك حتى الإعتزال".

إيقاف مارادونا 4 مباريات

أوقف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمس الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا 4 مباريات وغرّمه 8 آلاف درهم (حوالي 2000 دولار) بتهمة محاولة الاعتداء على حكم خلال مباراة فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الثانية.

الجمهورية 7/12/2017

رونالدو لحصد الكرة الذهبية الخامسة

سيكون مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرشّحاً اليوم على جائزة الكرة الذهبية للمرّة الخامسة في مسيرته، ومعادلة رقم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.