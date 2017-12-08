الوكالة الوطنية للإعلام

عون اتصل بعباس متضامناً واستقبل آرام الأول: التدبير الأميركي مخالف للحقوق والإنسانية

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي أجراه معه "وقوف لبنان رئيساً وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً "التضامن الكامل برفض هذه الخطوة وضرورة مواجهتها بموقف عربي واحد".

وكالة الأناضول

الكويت.. رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة الثلاثاء حول القدس

أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، توجيه الدعوات لعقد جلسة خاصة للبرلمان الكويتي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة قضية القدس. وقال الغانم، في تصريحات بمقر البرلمان، إن "قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس مرفوض، وستتم الدعوة لقمة طارئة لاتحاد البرلمان العربي في الرباط أو القاهرة وسنقدم ورقة عمل".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وفد الجمهورية العربية السورية يصل إلى جنيف الأحد القادم للمشاركة في الجولة الثامنة للحوار السوري السوري

صرح مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين لـ"سانا" بأن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة سيصل إلى جنيف يوم الأحد القادم وذلك للمشاركة في محادثات الجولة الثامنة للحوار السوري - السوري.



وكالة أنباء رويترز

روسيا تنتقد تيلرسون فيما يتعلق بلهجة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأميركي ريكس تيلرسون أن التدريبات العسكرية واللهجة العدائية الأميركية تسبب تصعيداً غير مقبول في التوتر بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وكالة فرنس برس

الحزب الاشتراكي الديموقرطي يوافق على بحث تشكيل ائتلاف حكومي مع ميركل

وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي الخميس على خوض مباحثات مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لتشكيل حكومة لإخراج البلاد من مأزق سياسي، لكنه وضع شروطاً قاسية خصوصاً بشأن أوروبا.

وكالة أنباء شينخوا

شي يدعو إلى احترام إرادة البلدان النامية في مجال تنمية حقوق الإنسان

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ المجتمع الدولي إلى احترام إرادة شعوب الدول النامية في تنمية حقوق الإنسان وأخذها بعين الاعتبار.