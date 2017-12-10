TL

على الصعيد اللبناني أيضاً، أبلغ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس التركي أنه سيشارك في القمة الإسلامية الأربعاء المقبل. كذلك فإن قائد الجيش أكد الجهوزية التامة في الجنوب.

المنار

على نبضها تضبط كل مواقيتنا ولو كره الكارهون، وعلى اسمها تهتف الأمة بكل أضلعها ولو تواطأ المتواطئون. هي القدس في رابع أيام الغضب ضد القرار الأميركي، مبعث حياة، ومحراب صلاة، وعصف حجارة وإطارات، وقبضات وهتافات، والقادم آت.

nbn

بالأمس، قدم لبنان أنموذجاً للعالم بأنه عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والقدس والمقدسات، فإن جميع قواه الحية تقف وقفة رجل واحد، بقلب واحد، وكلمة واحدة. فهل يحذو الناطقون بلغة الضاد حذو لبنان؟ إنه أضعف الإيمان.

mtv

خفت نسبياً حدة الرفض الغاضب في شوارع المنطقة التي انتفضت اعتراضاً على قرار ترامب، ذلك لا يعني أن الشعلة انطفأت، لكن استمرارها يحتاج إلى الانتقال من العفوية المجردة إلى الحركة المنظمة. وما يعطي المنتفضين زخمهم، هو أن يروا الدول العربية والغربية والأمم المتحدة تدعم قضيتهم المحقة بما تحتاجه من ضغوط متنوعة لجعل واشنطن تتراجع.

NTV

الجامعة العربية عيوننا إليك تذهب هذا اليوم وإننا نصلي، فالقدس ومغارتها، مسيحها وأمه، مسجدها الأقصى وقبلتها الأولى، المقدسيون المقيمون والمشردون، كلهم في انتظار قرار عربي يرتقي إلى مستوى سلخ المدينة البهية عن عروبتها، لاسيما بعدما أجمع العالم شرقه وغربه على رفض قرار ترامب، فالإدانة عرفناها، الاستنكار اختبرناه، الأسف وقع علينا، لكن ماذا بعد؟

المستقبل

هي ملامح انتفاضة فلسطينية لم تتوضح بعد، لكن المواجهات والتظاهرات وسقوط شهداء وجرحى، بدأت تنذر بهبة فلسطينية ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بالقدس. أيضاً ملامح انتفاضة سياسية وديبلوماسية عربياً وإقليمياً ودولياً، ترجمت بتمنع شخصيات سياسية وروحية عن استقبال نائب الرئيس الأميركي الآتي إلى المنطقة، وبتظاهرات تضامنية في مختلف انحاء العالم.

OTV

لكن على المقلب اللبناني، الصورة أكثر وضوحاً وكرامة، فللمرة الثانية في أسبوعين يحتل لبنان منزلة الصدارة وبجدارة في العاصمة الفرنسية باريس. المرة الأولى عندما تدخلت فرنسا بشخص رئيسها بالتنسيق والتعاون مع رئيس لبنان، لإنهاء ملف رئيس الحكومة في السعودية، والمرة الثانية أمس أيضاً في باريس في مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان، وفيه تكرس الدعم الدولي للبنان وتبني مواقف رئيسه.

LBC

وسط صمت مطبق من "حزب الله" حتى الساعة، تحولت بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية- الاسرائيلة اليوم إلى الحدث. لم يزحف اللبنانيون من البوابة صوب الأراضي المحتلة، ولم يسمع هدير "لبيك يا قدس" من خلف البوابة، إلا أن رسائل بالجملة أطلقت من هناك.

الميادين

الحشد الشعبي يعلن السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.

الجزيرة

مظاهرات في بريطانيا وألمانيا مع القدس وضد ترمب.

العربية

إجتماع وزاري طارئ في الجامعة العربية حول قرار القدس.