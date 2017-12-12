الجزيرة - السعودية

عقوبات كورية جنوبية جديدة بحق بيونغ يانغ

ستفرض كوريا الجنوبية عقوبات أحادية إضافية على كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد تقرير الأحد، في محاولة جديدة من سيول للضغط على بيونغ يانغ بعد إجرائها سلسلة من التجارب الصاروخية أدت إلى تصاعد التوتر في المنطقة. ويأتي القرار الكوري الجنوبي في أعقاب زيارة نادرة أجراها مسؤول أممي رفيع المستوى لكوريا الشمالية، دعا خلالها إلى إجراء حوار بين بيونغ يانغ والمجتمع الدولي لتفادي حصول أي "سوء تقدير" تكون تداعياته كارثية في الأزمة النووية الخطيرة.

البيان - الإمارات

مصر وروسيا توقعان اتفاقاً لبدء العمل بمحطة الضبعة النووية

وقعت مصر وروسيا اتفاقاً لبدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية وتزويدها بالوقود النووي. جاء ذلك على هامش المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قام بزيارة رسمية لمصر استغرقت عدة ساعات. وكان السيسي أعلن في أيلول الماضي أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية الروسية "الضبعة" وأنه أصبح جاهزاً للتوقيع.

الوسط - البحرين

رئيس الوزراء التركي يعلن أن معركة الرقة بدأت

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأحد (4 حزيران 2017) أن معركة انتزاع مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش بدأت وأن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بها. ويتناقض ذلك مع تصريحات قوات سوريا الديموقراطية، التي أكدت السبت أنها ستبدأ "خلال أيام" معركة السيطرة على الرقة. ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، عن يلدريم قوله إن "عملية الرقة، التي خطط لها قبل مدة طويلة، بدأت في وقت متأخر من الثاني من حزيران. وزودتنا الولايات المتحدة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بهذه المسألة قبل العملية.

أخبار الخليج - البحرين

بوتين يأمر بسحب القوات الروسية من سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب القسم الأكبر من القوات العسكرية الروسية من سوريا وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى قاعدة حميميم في سوريا كما أفادت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس. وقال بوتين كما نقلت عنه إنترفاكس "خلال نحو عامين، قضت القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع الجيش السوري على الإرهابيين الدوليين إلى حد كبير. بالتالي اتخذت قرار إعادة القسم الأكبر من الوحدات العسكرية الروسية المتواجدة في سوريا إلى روسيا". وأبلغ بوتين الأسد أنه يأمل أن يبدأ عمل المؤتمر السوري للحوار الوطني وأنه سيبحث الأمر مع رئيسي مصر وتركيا.

الأنباء - الكويت

أردوغان: أميركا شريكة في إراقة الدماء باعترافها بالقدس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جعل من واشنطن شريكاً في العنف. وقال إردوغان، الذي يوجه الانتقادات لإسرائيل على نحو متكرر، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشعل العنف في المنطقة. ووصف أردوغان إسرائيل في بداية الأسبوع بأنها "دولة إرهابية" و"دولة غازية"، ما دفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للرد بحدة.

الوطن - عمان

السلطنة تدعو لخريطة طريق للعام القادم.. والوزاري العربي يعتبر القرار الأميركي باطلاً

قال يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن للعرب الحق في دفاعهم عن القضية الفلسطينية وعن مدينة القدس المحتلة كونهم "أصحاب حق لا ينكره صغير ولا كبير"، لكنهم يجب أن يتصالحوا مع أنفسهم. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي ترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد للنظر في التطورات الناجمة عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل إنه ينبغي أن يكون مقر سفارات الدول المعتمدة لدى الدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية كما اقترح في الاجتماع.

القدس - فلسطين

السيسي يؤكد للرئيس عباس موقف مصر "الثابت" تجاه القرار الأميركي حول القدس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في القاهرة على موقف مصر "الثابت" الرافض للقرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. وفي البيان الصادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أكد السيسي على "موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية (..) مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

الدستور الأردنية - الأردن

البرلمان العربي يدعو لقمة طارئة للتصدي للقرار الأميركي

دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية استثنائية طارئة لوضع خطة عمل عربية للتصدي للقرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس، وإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إبطال مضمون هذا القرار. وقال رئيس البرلمان مشعل السلمي في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، على هامش الجلسة الطارئة للبرلمان، إن البرلمان بحث جملة من مشاريع القرارات التي سيتم التصويت عليها في نهاية الاجتماع، من ضمنها عقد قمة طارئة ودعوة الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود في مواجهة الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها في الأراضي المحتلة.