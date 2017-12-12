النهار/ روزانا بو منصف

تناولت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا وإعلانه سحب الجزء الأكبر من قواته من سوريا، معتبرة أن هذا القرار هو استثمار إيجابي روسي لمصلحة الرئيس بوتين. ولفتت إلى أن روسيا سعت إلى تجنب كل الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة عبر تدخلها في المنطقة، وليس من المحتمل أن تستثمر روسيا في سوريا إلى هذا الحد من أجل أن تترك فراغاً تملأه إيران كما حصل في العراق مع الولايات المتحدة.

الجمهورية/ راغدة درغام

اعتبرت أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المفاجئة إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم في منطقة اللاذقية لها دلالات ومغاز أبرزها أنه أتى لإصدار أمر انسحاب قسم من القوات الروسية من القاعدة في سوريا، وروسيا باقية في سوريا عبر قواعدها العسكرية وأوامر بوتين هي عبارة عن إعلان انتصار روسيا في سوريا، لافتة إلى أن موسكو قد تريد الاستعجال في إعادة البناء في سوريا إنما هذا ما قد لا تريده إيران أو النظام في دمشق.

الجمهورية/ ناصر شرارة

رأى أن كل الوقائع تؤشر إلى أن الرئيس سعد الحريري سيستمر حالياً كرئيس لحكومة حفظ الاستقرار في لبنان بدعم دولي تقوم باريس بتجسيده، وأن فرنسا تعتزم تعبئة الفراغ السعودي في لبنان بحيث تؤدي بالنسبة إلى موقع الرئاسة الثالثة في لبنان دور الأم الحنون.

الديار/ ص 2 – دون توقيع

كشف بأن السفارة الأميركية أشارت في تقرير لها إلى أن الجيش اللبناني بقيادة العماد جوزاف عون هو الضمانة الكبرى سواء لحماية السفارة الأميركية وحماية السفارات الأجنبية أو الحفاظ على الأمن والاستقرار على الأرض من خلال قيادته العسكرية الكاملة والحاصلة على خبرة قتال ووضع خطط طوارئ وحماية، مشيداً بخبرة القائد عون عندما كان ملازماً في الجيش اللبناني إلى حين وصوله إلى رتبة عماد قائد الجيش اللبناني.

الشرق /عوني الكعكي

انتقد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاعدة العسكرية الروسية حميميم، معتبراً أنه كان يفترض بالرئيس الزائر أن يتوجه إلى القصر الجمهوري وليس إلى القاعدة، وأنه في استدعاء الرئيس الأسد إلى القاعدة نوع من الاستخفاف، متسائلاً أين السيادة السورية على الأرض السورية؟