الوكالة الوطنية للإعلام

دبور نقل إلى عون رسالة شكر من الرئيس الفلسطيني على موقفه الداعم للقدس وفلسطين

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفير دولة فلسطين في لبنان السيد أشرف دبور الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شكره فيها باسمه وباسم الشعب الفلسطيني على موقفه المتقدم حيال القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وعبر الرئيس عباس عن امتنانه للدعم الذي لقيه الفلسطينيون قيادة وشعباً من المسؤولين في لبنان وفي مقدمهم الرئيس عون ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على المواقف التي أعلنوها داخل لبنان وخارجه والتي كان لها عميق الأثر في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الجامعة العربية: لا يجوز التلاعب بمصير القدس فهي مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية

أكدت الجامعة العربية مجدداً إن قرار الرئيس الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يغير من واقع المدينة المقدسة بل يدعم فكر الاحتلال ويعد انتهاكاً جسيما للقانون الدولي وتجاهلاً صارخاً لحقوق الإنسان، مشددة على أن القدس الشريف مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية وعاصمة دولة فلسطين الأبدية ولا يجوز التلاعب بمصيرها. جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة اليوم بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودعت المجتمع الدولي للعمل على أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية والمشروعة والتي تنتهك يومياً على مدار عقود من الزمن ومن أبسطها الحق في تقرير المصير والاعتراف بدولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

وكالة أنباء رويترز

اتفاق نووي بين روسيا ومصر وبوتين مستعد لاستئناف الرحلات الجوية

وقعت مصر وروسيا في حضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين الاثنين في القاهرة اتفاقاً لبدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية ووافق بوتين على استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بعد تعليقها قبل أكثر من عامين بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية فوق سيناء. وتشير زيارة بوتين إلى تنامي العلاقات بين روسيا ومصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية بعد إسرائيل والشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتوجه بوتين إلى تركيا بعد مصر التي وصل إليها قادماً من سوريا حيث قام بزيارة قصيرة لقاعدة عسكرية روسية وأمر القوات الروسية في سوريا بالبدء في الانسحاب بعد حملة عسكرية بدأت قبل نحو عامين.

وكالة فرنس برس

جولة محادثات سلام جديدة حول سوريا في أستانا في 21 و22 كانون الأول

تُعقد جولة محادثات سلام جديدة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في 21 و22 كانون الأول في أستانا، حسب ما أعلنت سلطات كازاخستان الإثنين. وأشارت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان إلى أن المحادثات ستركز خصوصاً على مصير المخطوفين والمساجين وإيصال المساعدات الإنسانية وسير عمل مناطق "خفض التوتر" .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير النقل الروسي يتوقع أن تكون الرحلة المباشرة الأولى بين موسكو والقاهرة في شباط

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، إن روسيا مستعدة لتوقيع بروتوكول حول الطيران المباشر مع مصر هذا الأسبوع. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن روسيا مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف حركة النقل الجوي المباشر للركاب مع مصر، مضيفاً أنه من المنتظر توقيع اتفاق في المستقبل القريب.