TL

يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة في اسطنبول، ويلتقي على هامشها عدداً من رؤساء الوفود. وبعد غد الخميس قمة إسلامية- مسيحية في بكركي تنتهي إلى ثوابت في شأن القدس والقضية الفلسطينية.

المنار

لبنان الحاضر بقوة رئيسه، لن يكون موقفه أقل من ذاك الذي سطره على طاولة الجامعة العربية. فاللبنانيون مجمعون على أن القدس توأم بيروت وأن قداستها وعروبتها وعناوين وحدتها الإسلامية والمسيحية حقيقة أزلية.

nbn

فلسطين هي البوصلة والقدس هي العنوان الحي دائماً، لا يطمسه استهداف حتى لو كان على شكل اعتداء تهويدي عليه بصمات دونالد ترامب. ولأنها القدس، فإن الغليان الشعبي المتأجج دفاعاً عنها لا تنطفئ جذوته وتستمر تجلياته مسيرات وتظاهرات حول العالم ومواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على شكل انتفاضة ثالثة.

mtv

ماذا حصل اليوم في جلسة اللجان المشتركة في ساحة النجمة؟ في المبدأ الصورة ملتبسة لأن المناكفات كانت حاضرة، ولأن المهاترات الشكلية حجبت البحث العلمي الموضوعي في ملف النفط.

NTV

إلى عمق الخروق الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فإن قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل ونقل سفارته إليها، استدعى إعلان حركة حماس اليوم بدء الانتفاضة الثالثة، فيما يجول هذا القرار على اسطنبول والرباط في قمة الدول الإسلامية واجتماع البرلمانات العربية.

المستقبل

بين الوعد بالبحصة التي سيبقها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لوضع النقاط على حروف الكثير من الكلام الذي قيل في الأيام الماضية، وجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، يتوضح المسار السياسي الذي سيرسم في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، فيما المنطقة لا تزال رابضة على صفيح ساخن أنتجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعلانه القدس عاصمةً لإسرائيل.

OTV

هكذا، يبدو القرار المذبحة أقرب إلى نوع من التغطية النيرونية، على سدوم وعمورة معاصرة أو أقرب إلى عواميد الملح لمن ينظر إلى الخلف، في مدينة لم يجد الله فيها رجلاً صالحاً واحداً.

ولأن المسألة هنا أقرب إلى صراع آلهة، تنتقل القضية غداً بالذات إلى عاصمة سلطنة الخلافة الإسلامية، أو أورشليم الثانية، بحسب التاريخ الكنسي.

LBC

انشغل اللبنانيون اليوم بالبحصة التي سيبقها الرئيس سعد الحريري مساء الخميس الحادي والعشرين من الجاري في برنامج كلام الناس... وأكثر ما جعلهم في وضع الانتظار أن رئيس الحكومة تحدث عن "بحصة كبيرة"، فهل سيعيد تركيب معطيات "ساحة الجريمة"؟ هل من رسوم تشبيهية أم أنه سيتجه مباشرة إلى صور شمسية للمتهمين وشعارات أحزابهم؟

الميادين

أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، ​حسين أمير عبد اللهيان​، أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ بدلاً من محاربة الإرهابيين بشكل جاد، قامت بنقل بعض متزعميهم من ​سوريا​ ​والعراق​ وتوفير ملاذ لهم.

الجزيرة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، مع ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​، خلال استقبال له في السعودية مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس​ عاصمة لإسرائيل​ ونقل سفارتها إليها، والتداعيات السلبية الكبيرة لهذا القرار الّذي يعدّ تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام.

العربية

أعلن وزير الخارجية الروسية، ​سيرغي لافروف​، أنّ "​روسيا​ مستعدّة لدعم اتفاقات تسوية الوضع في ​ليبيا​".