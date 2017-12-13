النهار/ وجدي العريضي

نقل عن سفير لبناني سابق قوله، إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل يعيد بعض الدول العربية المعروفة إلى موجة العداء لواشنطن، متوقعاً ألا تتأثر العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة على مستوى الدعم الأميركي للجيش اللبناني أو في أمور أخرى.





الاتحاد/ داود رمال

عرض لموقف الفاتيكان الداعم للرئيس العماد ميشال عون والذي أثبت قدرة متميزة وممتازة على الحوار مع المسيحيين والمسلمين على السواء. يقابله وجود شائبة ما في علاقة الفاتيكان مع لبنان بعدما ابلغ البطريرك الراعي أنه ليس هناك من زيارة قريبة للبابا فرنسيس للبنان، ولا يزال هناك امتعاض من تصرف لبنان في مسألة اختيار السفير لدى الفاتيكان، حيث يتعين على لبنان اختيار سفير لبناني قادر على تحريك ضمير الكنيسة.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن الرئيس سعد الحريري لو كان متحمساً فعلاً لـ "بق البحصة الكبيرة" لفعلها وهو في ذروة انفعاله بعد عودته من الرياض، معتبراً أن ما أعلنه أمام الوفود البيروتية يشكل تحولاً سياسياً بكل المقاييس، كاشفاً عن بدء نشوء حلف خماسي يتمثل بـ حزب الله- بري- الحريري- التيار الوطني الحر- جنبلاط.

الأنوار / المحلل السياسي

قال إن الرئيس سعد الحريري يدرك أن كثيرين راهنوا على إخفاقه وبعضهم تصرّف وكأنه قضي الأمر، وإن الاستقالة نهايته، ولكن بعد العودة عن الاستقالة بات الوضع يشبه أحجار الدومينو التي إذا تدحرج واحد منها تدحرجت سائر الأحجار المتبقية.

اللواء/ حسين زلغوط

توقع بأن تكون للمواقف التي سيطلقها الرئيس سعد الحريري تأثير على المسار السياسي العام، كونها سترسم معالم المرحلة المقبلة وخارطة التحالفات على أبواب التحضير للانتخابات النيابية، التي تجمع كل الأطراف على حصولها في موعدها المحدد، حيث ستفاجئ نتائجها الكثيرين خصوصاً الذين كانوا عرّابي القانون الجديد.