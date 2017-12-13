الوكالة الوطنية للإعلام

جريصاتي بعد اجتماع التكتل: لبنان عاد إلى خريطة العالم والفضل يعود إلى رئيس البلاد وتحرك باسيل في أكثر من محور

عقد تكتل "الإصلاح والتغيير" اجتماعه الأسبوعي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبحث في التطورات الأخيرة. بعد الاجتماع، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي فقال: "عقد التكتل اجتماعه في مركزه في سن الفيل، حيث تم التطرق إلى جدول أعمال مؤلف من بنود عدة، أهمها قضية القدس، وذلك بانتظار كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي سيلقيها غداً في اسطنبول في الاجتماع المخصص للقدس".

وكالة أنباء الإمارات - وام

فرانسوا أولاند يحذر من خطر انتشار الأسلحة النووية

أكد فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسي السابق أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عزز من موقف فرنسا وأتاح الفرصة لأوروبا كي تكون أقوى من حيث قدراتها العسكرية والاقتصادية. وحذر أولاند من خطر انتشار الأسلحة النووية وطالب بالمزيد من التعاون الدولي لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وكالة الأناضول

أردوغان يستقبل عباس في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر "بيلاربيي" في إسطنبول. وأفاد مراسل الأناضول، أن اللقاء كان مغلقاً واستمر لمدة ساعة. ولم يصدر أي بيان بشأن اللقاء أو المواضيع التي تناولها الجانبان خلال الاجتماع. ومساء، وصل عباس إلى اسطنبول بهدف المشاركة في أعمال قمة مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالقدس، والتي تنطلق الأربعاء.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بونداريف: الجيش السوري قادر على درء أي مخاطر محتملة تجاه بلده

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي القائد السابق للقوات الجوية الفضائية الروسية فيكتور بونداريف أن وجود القوات الأميركية في سوريا غير شرعي. وقال بونداريف للصحفيين في موسكو اليوم: "إن التحالف الأميركي المناهض للإرهاب لم يدع رسمياً ولا قانونياً من قبل حكومة البلاد أو الشعب السوري" مشيراً إلى أن "الأميركيين شجعوا سابقاً المعارضة ودعموا الإرهاب في سوريا وإذا لم يتوقفوا عن التدخل فيها فسوف يستمر التهديد لوحدة البلاد الإقليمية والسياسية وسلامة مواطنيها".

وكالة فرنس برس

روسيا تبدأ الانسحاب الجزئي لقواتها من سوريا

بدأت روسيا الثلاثاء الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة منذ عامين في سوريا، تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين عن إتمامها لمهمتها بعد تدخلها لدعم الحكومة السورية. وغداة إعلان الرئيس الروسي عن سحب "قسم كبير" من القوات المنتشرة في سوريا منذ أيلول 2015، ونقل التلفزيون الروسي مشاهد وصول جنود إلى الأراضي الروسية تحت شمس القوقاز أو من وسط البلاد الأوروبي الذي تكسوه الثلوج.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تدريب مشترك لسلاحي الجو الياباني والأميركي في بحر الصين

قالت قوات الدفاع الجوية اليابانية إن مقاتلات يابانية من طراز "إف-15" أجرت، الثلاثاء، تدريبات مع قاذفات ومقاتلات أميركية فوق بحر الصين الشرقي جنوبي شبه الجزيرة الكورية. وكان التدريب هو الأكبر في سلسلة تهدف إلى الضغط على كوريا الشمالية في أعقاب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية، حسبما نقلت "رويترز".

وكالة أنباء شينخوا

القوات الجوية الصينية تجري تدريبات تفقدية

أكد متحدث باسم القوة الجوية الثلاثاء أن تشكيل من القوات الجوية الصينية أجرى دوريات تفقدية عبر قناة باشي ومضيق ميياكو الاثنين الماضي. وذكر شن جين كه، المتحدث باسم القوات الجوية من جيش التحرير الشعبي الصيني أن هذا التشكيل تكوّن من قاذفات أتش - 6 كي، ومقاتلات سو- 30 وجي -11، وطائرة استكشاف وطائرة إنذار مبكر وطائرة مزودة للوقود. واستهدف التدريب تعزيز حركة القتال لمسافة طويلة والاستعداد له، وقدرة "حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية" وفقاً لما قال شن. وأضاف أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تتقدم لتتحول إلى قوات مسلحة حديثة إستراتيجية وقادرة على القتال في جميع النواحي.