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دعوة من القمة الإسلامية إلى دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية. تحت هذا العنوان تندرج نتائج قمة اسطنبول التي تميز فيها الحضور اللبناني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي حظي باهتمام رؤساء الوفود البارزين الذين أشادوا بمواقفه. ولعب وزير الخارجية جبران باسيل دوراً بارزاً على صعيد نظرائه في الدول الإسلامية لجهة الحث على نتائج فاعلة للقمة.

المنار

للقدس رجال منتفضون لقداستها في كل ساحة، وآخرون من صنف تاريخها يأبون الذل، يؤذنون باسمها على كل منبر وفي كل محفل، وعند اشتداد النزال..

nbn

رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن لبنان شكل صوت العرب في وجه القرار الأميركي خلال جلسة القدس النيابية، هذا اللبنان ترجم مواقفه اليوم مجدداً في القمة الإسلامية عبر دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اتخاذ عقوبات تدريجية بحق كل من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين واعتبارها دولة كاملة العضوية، في الميدان مواجهات تتصاعد في الأراضي المحتلة من الضفة إلى غزة بالتوازي مع استهداف جيش الاحتلال مناطق في القطاع وسط استمرار حملات الدهم والاعتقالات التي شملت قياديين من حركتي فتح وحماس.

mtv

قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس أعاد للبنان دوراً افتقده منذ عام 1974 عندما وقف الرئيس سليمان فرنجية على منبر الأمم مطالباً بالعدالة لفلسطين، الرئيس عون أمام قمة الدول الإسلامية حمل المشعل نفسه، ورفع الصوت مندداً بالاعتداء ومطالباً بالعدالة.

NTV

كلام مسؤول برتبة رئيس جمهورية لبنان إذ قدم الرئيس ميشال عون خريطة طريق تنقل القول إلى مستوى الفعل بالتحرك الشعبي الضاغط وباتخاذ عقوبات تدريجية بحق كل من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالدعوة إلى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وإلى زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين واعتبارها دولة كاملة العضوية، وفي كلمته للقمة قال عون إذا لم تتصد الأمم المتحدة لقرار الرئيس الأميركي فإنها تتنازل عن دورها وينتفي سبب وجودها، عساه خيراً بعد ثمانين فيتو وضعته الولايات المتحدة الأميركية ضد العرب ولمصلحة إسرائيل في المحافل الدولية.

المستقبل

ساعات قليلة ويدخل لبنان نادي الدول المنتجة للنفط. مجلس الوزراء سيشهد غداً نقاشاً جدياً يرجح أن يفتح الباب واسعاً، إذ أعلن الرئيس سعد الحريري أن الحكومة ستوقع أول عقد حول استثمار الغاز والنفط، بعدما أنهى وزير الطاقة مفاوضات تقنية للتنقيب في البلوكين 4 و9، في الشمال والجنوب. وقد تبلغ الرئيس الحريري من وفد أميركي دعم واشنطن لبنان في هذه الأوقات الصعبة، من خلال برنامج مساعدات للجيش اللبناني بقيمة مئة وعشرين مليون دولار، تشمل طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات جديدة دون طيار وأجهزة اتصال ورؤية ليلية.

OTV

كأن في مصادفات الأمكنة والمناسبات، شيئاً من مغازي التاريخ... وإلا، فما الذي يفسر أن يقف منذ أسبوعين، رجل في روما، أي في أورشليم الثالثة بحسب التقليد الكنسي، ليعلم العالم كيف ولد الإرهاب على أيدي إدارة أميركية سابقة... وكيف تزاوج وتحالف بين إرهاب التطرف والتخلف، وبين إرهاب دولة مثل إسرائيل ...

LBC

الولايات المتحدة اختارت السراي الحكومي ووزارة الدفاع، لتثبيت الأقوال بالأفعال، وتوجيه الرسائل الواضحة. فمن السراي، أعلنت السفيرة الأميركية وإلى جانبها قائد المنطقة المركزية الوسطى، دعم سياسيي لبنان ومن ضمنهم رئيس الحكومة، لمساندتهم الاستقرار من خلال تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية. لكن الأهم حديثها عن التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة، وكيفية دعم لبنان في الأوقات الصعبة من قبل واشنطن والمجتمع الدولي. هذا الدعم تجلى من خلال مساعدات بقيمة 120 مليون دولار قدمتها واشنطن للجيش، الذي أعلن الجنرال VOTTEL ومن السراي أيضاً، الفخر بالشراكة معه، لأنه محترف ويركز على الشعب اللبناني. وما لم يقله VOTTEL أمام السياسيين أعلنه أمام العسكريين في وزارة الدفاع، وتحديداً تلامذة المدرسة الحربية إذ قال: أنتم من سيبني مستقبل هذا البلد، فكونوا جاهزين لتنفيذ مهماتكم بدقة ونجاح. أما لقيادة الجيش اللبناني، التي التقاها الجنرال فوتل ثلاث مرات في أقل من عام، أي منذ تسلم قائد الجيش العماد جوزف عون مهامه، فكانت رسائل الدعم بالعتاد، ورسائل التهنئة على دحر الإرهاب وضبط الحدود من الشمال إلى الجنوب.

الميادين

كشفت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ​هيذر نويرت​ عن أن "الهدف من إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​القدس​ عاصمة لإسرائيل​ ونقل السفارة إلى هناك هو دفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات".

الجزيرة

أفادت أن زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ تعهد بجعل بلاده أقوى قوة نووية في العالم في الوقت الذي لا تعطي فيه الدولة المعزولة أي إشارة على كبح برامجها العسكرية.

العربية

وقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مرسوم ميزانية الدفاع الضخمة البالغة نحو 700 مليار ​دولار​، والتي أكد "أنها ستساعد ​الولايات المتحدة​ في تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها".