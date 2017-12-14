النهار/ إميل خوري

تناول الانتخابات النيابية القادمة، وقال إن الناخبين كما يبدو حتى الآن، لن ينتخبوا الفاسدين وقد باتوا معروفين ومكشوفين. ورأى أن عنوان مرحلة ما قبل الانتخابات يقرأ بدءاً من جلسة مجلس الوزراء اليوم. وسأل عما إذا كانت الحكومة تستطيع خلال خمسة أشهر إنجاز ما يجب إنجازه للناس قبل الانتخابات.

النهار/ روزانا بو منصف

تناولت السلوك اللبناني الذي هو على محك النأي بالنفس قبل المؤتمرات التي ستعقد لدعمه. وقالت: أمران ثمنتهما مصادر أوروبية في الأزمة الأخيرة، إثبات لبنان نفسه كأمة لم تنفجر بحكم التطورات واتعاظ السياسيين من تجارب الماضي.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن لا أهداف للسعودية في لبنان سوى أن يعكس بتنوعه الفريد للعالم لوحة جميلة عن الوطن العربي. وقال إن النهج الانفتاحي هو الذي ترتاح إليه السعودية منذ بداية علاقاتها مع لبنان وقد بلغ ذروته أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري.

الديار/ إبراهيم ناصر الدين

أشار إلى تلقي رئيس الحكومة سعد الحريري نصيحة من صديق أوروبي استفسر منه عن طبيعة خطوته و"بق البحصة" ونصحه بالتريث لأن التداعيات الخارجية ستكون سلبية، في ظل استمرار المحاولات الحثيثة لإزالة ما يبقى من التباسات في العلاقات مع السعودية.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار إلى أن عملية الدولة عاودت دورانها بزخم التسوية الجديدة والتزام الأطراف بها، وأبرز النتائج على صعيد مجلس الوزراء استكمال التعيينات في المراكز القيادية وإنهاء ملف النفط وإجراء الانتخابات النيابية. ولفت إلى أن الوضع الداخلي أكثر ارتياحاً عما كان عليه قبل الاستقالة وخلالها.