الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي بعد لقائه الحريري: النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه آخر المستجدات والاوضاع المحلية والاقليمية. الراعي بعد الاجتماع، قال: "تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس لأهنئه بسلامة العودة وعلى البيان الذي صدر عن الحكومة في القصر الجمهوري وعودته عن الاستقالة والانطلاقة الجديدة واجتماع مجموعة الدعم في باريس والاجتماعات التي ستحصل في المستقبل.

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد يجري مباحثات في الرياض مع العاهل السعودي

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكالة الأناضول

أحزاب البرلمان التركي تدعو العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

دعت أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" التركية الأربعاء، دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مستقلة. جاء ذلك في بيان مشترك للكتل النيابية للأحزاب الثلاثة، وقعه كل من نائب رئيس البرلمان "عائشة نور بهشة قابلي"، ونواب رؤساء الكتل النيابية لأحزاب "العدالة والتنمية" مصطفى إليتاش، و"الشعب الجمهوري" أوزغور أوزل، و"الحركة القومية" إرهان أوسطا. وقرأت بهشة قابلي نص البيان الذي حمل عنوان "دعوة للاجتماع الطارئ لقمة منظمة التعاون الإسلامي، ودول العالم بأسره"، قالت فيه إن "الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، والحفاظ عليه، يعتبر هاما للغاية من أجل تحقيق عالم يسوده السلام".

وكالة أنباء رويترز

زعماء الدول الإسلامية يدعون العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة فلسطينية

ندد زعماء الدول الإسلامية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوا العالم إلى الرد بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وكالة فرنس برس

ترامب يواجه تداعيات الهزيمة في انتخابات ولاية الاباما

تلقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب صفعة قوية بانتزاع الديموقراطيين منصب السناتور في ولاية الاباما المحافظة في الجنوب الأميركي، وبات عليه أن يواجه وضعاً سياسياً جديداً بعد أن زرعت هذه الهزيمة شكوكاً حول حقيقة الشعبية التي يحظى بها.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يحث على الابتكار في قطاع الصناعة

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على المزيد من الابتكار في قطاع تصنيع المعدات من أجل تسريع اتجاه الصين إلى أن تصبح قوة صناعية وتدعيم الاقتصاد الحقيقي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدوما يخطط لتصديق اتفاقية توسيع قاعدة طرطوس قبل نهاية عام 2017

قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الأربعاء، إن المجلس سيدرس اعتماد اتفاق توسيع نطاق القاعدة البحرية الروسية في طرطوس قبل نهاية عام 2017 الجاري. وأعلن رئيس مجلس الدوما أن المجلس يخطط لمصادقة اتفاقية توسيع مساحة نقطة دعم الأسطول الروسي في طرطوس السورية، قبل نهاية العام الجاري 2017.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئیس روحاني: لإیران وتركیا رؤیة مشتركة حول مكافحة الإرهاب

أكد الرئیس الإیراني حسن روحاني بأن للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وتركیا رؤیة مشتركة حول مكافحة الإرهاب، معلناً استعداد طهران لتطویر العلاقات الثنائیة والإقلیمیة ومتعددة الأطراف مع أنقرة.