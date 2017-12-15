الديار11/12/2017

دورتموند يقيل مدربه بيتر بوس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إقالة مدربه الهولندي بيتر بوس، بعد سوء نتائج الفريق في مسابقتي البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا.

نوير: أنا حارس ألمانيا في كأس العالم

أبدى مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، ثقته في العودة إلى الملاعب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل. وقال نوير، في تصريحات لصحيفة "بيلد أوم سونتاغ" الألمانية: "أنا متأكد من عودتي قبل كأس العالم". وأضاف: "بالتأكيد، حراس آخرون، قدموا أداء جيداً ولكن أثق أنني سأكون الحارس الأساسي في مونديال روسيا. ولم يعط نوير موعداً محدداً لعودته.

اللواء 12/12/2017

كوتينيو يغري برشلونة

استبعد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو من التشكيل الأساسي في مباراة إيفرتون، وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن فريق برشلونة الإسباني سعيد بهذا القرار ضد كوتينيو، خاصة أنه أغضب اللاعب البرازيلي وممثليه، نظراً لأهمية المباراة بالنسبة للفريق وكون استبعاده يعني أنه أقل أهمية في الفريق. ويرغب البارسا في استغلال هذا الغضب من جانب كوتينيو لتسريع عملية انتقاله إلى الكامب نو في الفترة المقبلة.

نيمار يغادر للبرازيل بظرف غامض وريال مدريد ينصب شباكه حوله

عاد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار على وجه السرعة إلى بلاده "لأسباب شخصية" بحسب ما أوضحت الشركة البرازيلية التي تدير مسيرته الكروية. وأعلن مصدر من داخل شركة " إن إن كونسولتوريا" أن "نيمار يأتي إلى البرازيل لأسباب شخصية"، من دون أن توضح ما إذا كان اللاعب وصل إلى البلاد أو الأسباب الحقيقية لسفره.

الشرق 13/12/2017

إدارة بايرن تنفي نية التعاقد مع الحارس لينو

نفى نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أي اهتمام بحارس مرمى باير ليفركوزن بيرند بينو، لتعويض غياب حارسه الدولي المصاب مانويل نوير والذي لم يتضح بعد تاريخ عودته إلى الملاعب. ورد النادي البافاري على صحيفة "بيلد" التي أكدت أن بايرن ينوي التعاقد مع الدولي لينو (25 عاماً) في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللواء 14/12/2017

طعنة ألمانية لميسي

كشفت صحيفة "بيلد" أن أسطورة كرة القدم الألماني غيرد مولر المعروف باسم "الطوربيد" أو "مدفعجي الأمة الألمانية" سجل مع بايرن ميونخ 552 هدفاً، مؤكدة بذلك أن رصيده من الأهداف التي سجلها بقميص واحد ما زالت تزيد بمقدار 27 هدفاً عن تلك التي أحرزها ليونيل ميسي مع فريقه الحالي برشلونة.