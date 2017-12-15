TL

أقلعت الحكومة بجلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، وسط تأييد وزاري لمواقف الرئيس ميشال عون وتجديد للموقف الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وتزامن موقف مجلس الوزراء مع موقف مماثل للقمة الإسلامية المسيحية في بكركي. وسجلت في جلسة مجلس الوزراء إنجازات عملية أبرزها إقرار تلزيم البلوكين أربعة وتسعة في الغاز البحري.

المنار

في بحر لبنان آمال بشّر بها مجلس الوزراء، الذي عاد بقوة الدفع الغازية، مدخلاً لبنان نادي الدول النفطية. وافق مجلس الوزراء بالإجماع على عرض استكشاف وإنتاج الغاز المقدم من ائتلاف الشركات الثلاث، الإيطالية – الفرنسية والروسية، على أن يبدأ الحفر عام 2019

nbn

عندما تتوافر الكيمياء تستخرج قرارات المصلحة الوطنية خام لا شوائب فيها وبالإجماع، على مساحة الرقعتين 4 و9 لا بلوكات تعترض الطرق، فتبختر لبنان وهو يدخل نادي الدول النفطية وبيده يحمل الموافقة على رخصتين بتروليتين حصريتين رستا على ائتلاف يجمع 3 شركات فرنسية وإيطالية وروسية، هي على التوالي توتال وإيني ونوفوتيك. الرخصتان محكومتان بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج تمتدان لخمس سنوات مع إمكانية التمديد سنة أخرى إضافية، على أن يتمحور الهدف الأساس من مرحلة الاستكشاف على الوصول إلى اكتشاف تجاري، ولذلك يلتزم الائتلاف الفائز بتطبيق برنامج مبني على أعلى معايير الصناعة البترولية.

mtv

الغاز والنفط ملف طوي، ولبنان دخل نادي الدول المؤهلة للإنتاج، وتجاوز كونسورسيوم الشركات المؤتلفة التي صارت شركة واحدة، عقبة ما يمنعه القانون، وذلك بفضل روح التوافق ولحاجة لبنان إلى استلحاق نفسه علّه يستفيد من هذه الثروة.

NTV

في بكركي تشكلت اليوم مقاومة روحية أطلقت أولى رصاصاتها على شكل مواقف ارتقت إلى مستوى القضية، لا بل ذهبت أبعد من حدود القدس المحتلة إلى عقر دار القرار، فطالب البطريرك الراعي مجلس أساقفة أميركا بكنائسه وأتباعه الذين يتجاوز عددهم سبعة وسبعين مليون شخص بالضغط على ترامب للتراجع عن قرار تهويد القدس.

المستقبل

إنه يوم للتاريخ يخطو فيه لبنان أولى خطواته للدخول في نادي الدول النفطية، بعدما منح مجلس الوزراء رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلوكين 4 و9. مجلس الوزراء نفسه يقرر أن إعلان ترامب بشأن القدس عاصمة لإسرائيل، لاغياً وباطلاً وفاقداً للشرعية الدولية.

OTV

في 14 كانون الأول 2017 صار لبنان بلداً نفطياً. مبروك للبنان، مبروك مشروطة بجدول زمني قصير واضح ومحدد.

LBC

مجلس الوزراء اليوم، بعد طول غياب، مرّ بإيجابيات، وحقق خطوات، لكنه في المقابل أصيب بندوب. من الإيجابيات أنه أقرّ تراخيص التنقيب عن النفط، ما يطلق رحلة الألف ميل في أعماق المياه الإقليمية لاستخراج الغاز والنفظ، لكن هدير المحطات العائمة لاستخراج النفط لن يسمع قبل العام 2019

الميادين

جنيف 8 يراوح مكانه، الانتقال السياسي عقدة العقد.

الجزيرة

قطر تدعو لتفعيل القرارات الدولية بشأن فلسطين.

العربية

الملك سلمان يقر خطة تحفيز للقطاع الخاص ب72 مليار ريال.