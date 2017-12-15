الأخبار/ هيام قصيفي

قالت إن فرنسا لا تزال سياستها مذبذبة غير واضحة، تتقاطع مع الخوف من تفاقم أزمة النازحين وسعيها إلى أن تستعيد دوراً مفقوداً، فتحاول اللعب لبنانياً على خيوط داخلية باطنها عدم استقرار السعودية "الجديدة" من أجل إنعاش صفقات مجمّدة، وظاهرها الحفاظ على استقرار لبنان.

الجمهورية/ ناصر شرارة

تناول العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وقال إن جعجع اضطر أخيراً إلى طرق باب فرنجية لقطع الطريق على مسار يتخذه الحريري قد يفضي إلى ترشيحه الوزير جبران باسيل. وأضاف إن متابعة جعجع لتفاصيل علاقة باسيل بالحريري أوصله إلى اقتناع راسخ بأنهما ذاهبان إلى "حلف استراتيجي".