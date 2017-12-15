THE WASHINGTON POST

بوتين يلوم منافسي ترامب السياسيين على العلاقات الأميركية – الروسية

صرّح الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس، أنه يشك في قدرة الرئيس ترامب على تطوير العلاقات بين البلدين بسبب عرقلته من قبل المعارضة السياسية.

وقد صرّح بوتين، أنّ ممّا لا شكّ منه أن ترامب قد حقق بعض النجاحات خلال عهده، بما في ذلك ازدهار البورصة الأميركية، إلّا أنّه وبحسب الرئيس الروسي، فقد تمّ تأليف تقارير حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية من العام 2016 وذلك من أجل طرح أسئلة حول شرعية نظيره الأميركي.

روسيا اليوم

بوتين: دحر الإرهابيين في سوريا يفتح الباب أمام التسوية السياسية في البلاد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دحر الإرهابيين في سوريا يفتح أبواباً أمام التسوية السياسية في هذه البلاد وانبعاثها بعد الحرب فيها. وقال بوتين، في مراسم حفل جرى اليوم الخميس بمناسبة عيد أبطال الوطن، إن العسكريين الروس في سوريا عملوا "بشجاعة وانضباط ومهنية عالية"، معتبراً أنهم نفذوا المهمات، التي تم وضعها أمامهم. وأوضح بوتين أنهم "تمكنوا، بالتعاون مع الجيش السوري، من دحر أكبر مجموعة منظمة للإرهابيين"، في إشارة إلى تنظيم "داعش"، المصنف إرهابياً على المستوى الدولي. وتابع بوتين القول: "هذا الأمر يفتح الآن باباً نحو الطريق إلى التسوية السياسية للنزاع السوري، وإلى انبعاث البلاد، لكي يتمكن مئات آلاف الناس من العودة إلى الحياة السلمية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، التحرير الكامل لأراضي سوريا من مسلحي "داعش"، بعد أن تمكنت القوات السورية بقيادة الجنرال سهيل الحسن من دحر آخر تشكيلات التنظيم في دير الزور.

وأمر بوتين، خلال زيارة خاطفة قام بها يوم الـ11 من الشهر الحالي إلى قاعدة حميميم على الساحل السوري، بـ"سحب القوات الروسية من سوريا"، معلناً عن احتفاظ بلاده بقاعدتيها الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس إلى أجل غير مسمّى.

روسيا اليوم

توسك: دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تمديد العقوبات ضد روسيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى. وكتب توسك في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الخميس، "الاتحاد الأوروبي اتفق على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

يذكر أن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي انطلقت في بروكسل اليوم الخميس 14 ديسمبر، وكان من المتوقع أن تتناول القمة الأوروبية ضمن جدول أعمالها، موضوع تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وكذلك مسألة تمديد العقوبات الإقتصادية المفروضة على روسيا.

من جانبه رحّب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بهذا القرار الأوروبي، واصفاً إياه بأنه "قرار سياسي مهم" بالنسبة لبلاده.