الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل كارديل ونوه بالعلاقة الجيدة مع اليونيفيل: لمتابعة موضوع الحدود البحرية ومساعدة لبنان في حل موضوع النازحين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة في لبنان السيدة بيرنيل داهلر كارديل، وعرض معها الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وبعد ترحيبه بكارديل، أكد الرئيس بري "العلاقة الجيدة بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وأهالي الجنوب". ونوه بموقف الأمين العام للأمم المتحدة تجاه الأزمة الأخيرة التي مر بها لبنان. كما أشار إلى التقرير الدولي الأخير حول القرار 1701 الذي عدد بوضوح الخروق الإسرائيلية الكثيرة للقرار.

وكالة أنباء الإمارات - وام

خادم الحرمين الشريفين: لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على اعتزاز المملكة بقيمها وثوابتها مؤكداً أنه "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه".. متوعداً بمحاسبة كل من يتجاوز ذلك حيث أن المملكة حامية الدين وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وترامب يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والوضع في كوريا الشمالية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والوضع في مناطق الأزمات مع التركيز على تسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الادمیرال فدوي: مستعدون لمساعدة دول المنطقة فی مجال الأمن البحري

أكد قائد القوة البحریة التابعة لحرس الثورة الإسلامیة الادمیرال علی فدوي، استعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لمساعدة دول المنطقة فی مجال الأمن البحري. وفی تصریح أدلى به الخمیس لمراسل وكالة 'ارنا' خلال تفقده المعرض الدولي للصناعات البحریة والملاحة البحریة المقام فی جزیرة كیش جنوب البلاد، قال الادمیرال فدوي، أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لها سیادة مائة بالمائة على بحار ومیاه المنطقة المحیطة بالبلاد.