الوكالة الوطنية للإعلام

عون أمام وفود زارته: رأس لبنان ظل مرفوعاً ولم نخضع للضغط وآمل التوصل الى اختصار مهل المحاكمات ونحن بصدد انعاش الاقتصاد اللبناني

أكد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "لبنان نجح في تجاوز الأزمة التي نتجت عن إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاستقالة من الخارج، بفضل الوحدة الوطنية التي تجلت بأبهى مظاهرها، ما حافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، وظل رأس لبنان خلال الأزمة مرفوعاً لأننا لم نخضع للضغط من أي جهة أتى".

وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك البحرين بالعيد الوطني المجيد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد لبلاده. وأعرب سموه عن أحر التهاني لجلالته بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكالة فرنس برس

تيلرسون يدعو الى خطوط اتصال "مفتوحة" مع بيونغ يانغ

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمام مجلس الأمن الدولي رغبة بلاده في إبقاء خطوط اتصال "مفتوحة" لتسوية الأزمة مع كوريا الشمالية سلمياً، لكن دون أن يكرر عرضه الأخير لحوار بلا شروط مسبقة.

وكالة أنباء شينخوا

شي: الصين وجمهورية كوريا تعتزمان تعزيز الاتصال في منع الحروب وتعزيز السلام

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ستواصل تعزيز الاتصال والتنسيق مع جمهورية كوريا في الحفاظ على الاستقرار ومنع الحروب في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والمحادثات.