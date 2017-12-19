TL

أحبطت الإدارة الأميركية مشروع قرار عربي في مجلس الأمن الدولي لإسقاط قرار الرئيس دونالد ترامب في اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واستعملت المندوبة الأميركية "نيكي هالي" الفيتو ضد القرار العربي الذي دافع عنه المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف الذي شدد على أن وضع القدس يبحث ضمن قضايا الحل النهائي وعلى أساس التفاوض من أجل حل الدولتين.

المنار

بعد التهويد فيتو جديد، أكد إصرار واشنطن على المضي بقرار جعل القدس عبرية، ما دام أقصى الفعل بيانات عربية..

ذهبوا بقرار إلى مجلس الأمن الدولي طلباً من واشنطن أن تسحب اعترافها، فسحبت بوجه العرب الفيتو وهم المنقسمون حول قرارهم، المنسحبون من مهامهم، بل الغارقون بأوهامهم.

nbn

بلاءات ثلاث جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتخابات النيابية حاصلة لا تعطيل لا تغيير ولا تعديل وما كتب قد كتب، الرئيس بري رأى عدم الجواز أن تتوقف عجلة البلد والحكومة والمجلس بحجة الدخول في مدار الانتخابات، داعياً إلى إقرار القوانين النفطية والموازنة المنجزة من قبل وزارة المالية.

mtv

الثقة بين مكونات حكومة إعادة الثقة تهتز يوماً بعد يوم، فملف الكهرباء القديم الجديد عاد إلى التداول معززاً التباينات والاختلافات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وهو ما تجلى في امتناع وزراء "القوات" اليوم عن المشاركة في لجنة استجرار الطاقة، ما استدعى رداً غير مباشر من وزير الطاقة الذي دعا إلى إخراج ملف الكهرباء من دائرة المناكفات والمماحكات السياسية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة به لا تحتاج إلى توافق.

NTV

فرع المعلومات بات مصيدة للجناة.. فبسرعة لم يقلب على ليلها نهار، تمكن جهاز رصده من توقيف قاتل الدبلوماسية البريطانية ربيكا دايكس وهو سائق تاكسي لدى تطبيق "أوبر" الشركة التي وضعت على محك السلامة العامة والخارجة على ما يبدو عن النظم القانونية التي ترعى هذا القطاع. وإذا كان لـ"أوبر" مسارها غير المنتظم فإن للقاتل متعقبين جاؤوا به من مخبئه وأردوه موقوفا في جهد استثنائي للفرع ورئيسه العميد خالد حمود وريث شعلة استقصائية أطلقها الشهيد وسام الحسن.

المستقبل

الحكومة تعقد غداً آخر جلساتها لهذا العام. والبارز على جدول أعمالها قضية النفايات من خلال البند المتصل بتوسيع مطمري الكوستا برافا وبرج حمود. وعشية الجلسة، أكد وزير التربية مروان حمادة لتلفزيون "المستقبل" أن حكومة استعادة الثقة اتخذت جملة قرارات على جانب من الأهمية وفي مقدمها القرار التاريخي بمنح رخصتين لاستكشاف النفط وإنتاجه في البلوكين 4 و9 على أن تنطلق في العام الجديد إلى تنفيذ قانون الانتخابات الذي أقرته بتوافق جميع الأطراف وبعد طول انتظار.

OTV

ماذا يجري على أوتوستراد المتن السريع؟ ولماذا هذا التسيب الأمني على شريان حيوي، ليس فقط للمتن الشمالي، بل لكل لبنان؟ هل من المقبول أن يعثر في يوم على أجنبية مغتصبة ومقتولة، وأن يختفي في اليوم التالي مواطن لبناني، من دون أن نشعر، ولو بالحد الأدنى، أن ثمة من حرك ساكناً لضبط الوضع هناك؟

LBC

يوم أمني قضائي بامتياز بدأ في الثالثة فجراً واستمر حتى نهاية الدوام، الثالثة فجراً خبر إيجابي عن خبر مأساوي، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي توقف المشتبه به في قضية قتل البريطانية ريبكا دايكس، سائق التاكسي له سوابق جنائية ويعمل لدى شركة "أوبر" وفي معلومات خاصة للlbc فإن السائق يدعى طارق -س- حوشي من بيروت ومن مواليد عالم 1988.

الميادين

أعربت ​وزارة الخارجية التركية​ عن صدمتها لاستخدام ​الولايات المتحدة الأميركية​ الفيتو ضدّ قرار ​مجلس الأمن الدولي​ بشأن ​القدس.

الجزيرة

أوضح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال إعلان الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي، أنّ خلال 11 شهراً أنجزت وضع استراتيجية الأمن القومي لبلادنا، مشيراً إلى أنّ السياسيين قاموا بالتفاوض على اتفاقات سيئة أدّت إلى خسارة آلاف الوظائف لافتاً إلى "أنّني حملت رسالة ​أميركا​ أوّلاً في كلّ مكان ذهبت إليه في العالم".

العربية

أعلن ​البيت الأبيض​ أن كوريا الشمالية​ تبحث عن سبيل لقتل مليون أميركي وفقاً لما جاء في ​وثيقة​ استراتيجيا ​الأمن القومي الأميركي​.