الجزيرة - السعودية

الجبير يستقبل الوزيرة البريطانية لشؤون التنمية الدولية

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية بيتي مورداونت. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية السفير محمد بن سعيد آل جابر.

الاتحاد - الإمارات

أميركا تستخدم الفيتو ضد قرار يدعو لسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الاثنين، لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لسحب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وأيد مشروع القرار المصري الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رغم أنه لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم لكنه أبدى "الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس".

البيان - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكندي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر هارجت ساجان وزير الدفاع الوطني الكندي الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سموه بوزير الدفاع الوطني الكندي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون العسكرية والدفاعية.. وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

أخبار الخليج - البحرين

تنظيمات إرهابية تجند عناصرها عبر الألعـاب الإلكترونيـة ومواقـع التـوظيــف

كشف مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردنية الرائد رائد الرواشدة عن استخدام التنظيمات الإرهابية، ومنها تنظيم «داعش»، لصفحات وهمية ومنصات تواصل اجتماعي وألعاب إلكترونية، في عمليات التجنيد الإلكتروني واستقطاب العناصر. ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية الأحد عنه القول إن من هذه الصفحات صفحات البحث عن وظائف، حيث يتم استدراج المتابعين لها عبر استغلال ظروفهم المالية، مشيراً إلى أن تلك الصفحات تحت الرقابة الأمنية إلكترونياً.

الأنباء - الكويت

المجلس الأعلى للقضاء يبدي استعداده للتعاون القضائي مع السودان

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة استعداد الكويت للتعاون مع الدوائر العدلية السودانية من أجل صالح البلدين. وأبدى المطاوعة لدى لقائه النائب العام السوداني عمر محمد الاستعداد للتعاون مع النيابة في السودان من خلال الزيارات وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيداً بالنقلة الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي في السودان وعلى رأسه النيابة العامة. وقدم المطاوعة شرحاً مفصلاً لمهام النيابة العامة في الكويت، مشيراً إلى أنها تتبع للقضاء وتقوم بالتحري والتحقيق في الجرائم الجنائية قبل إحالتها للمحاكم. من جانبه، قدم النائب العام السوداني عمر محمد شرحاً مفصلاً لعمل النيابة العامة بعد فصلها عن وزارة العدل، موضحاً أنها أصبحت سلطة مستقلة تختص بإجراءات الدعوى الجنائية ما قبل المحاكمة والمتمثلة في الإشراف على التحريات بعد أخذ العلم بالجريمة.

الوطن - عمان

فهد بن محمود يستقبل أصدقاء عمان في البرلمان الاوروبي

استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس مجموعة أصدقاء عُمان في البرلمان الأوروبي برئاسة رامونا نيكول مانيسكو يرافقها عدد من الأعضاء في المجموعة الذين يقومون حالياً بزيارة للسلطنة. وقد استعرض سموه في بداية اللقاء العلاقات الثنائية بين السلطنة والدول الأوروبية التي تزداد نمواً على كافة الأصعدة مشيداً بالدور الذي تقوم به المجموعة البرلمانية في توطيد أواصر الصداقة العمانية الأوروبية.

القدس - فلسطين

عباس يوقع انضمام فلسطين لـ 22 معاهدة دولية ويعلن التوجه لعضوية كاملة في الأمم المتحدة

أعلن الرئيس عباس الاثنين أن فلسطين ستتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، كما وقع على 22 اتفاقية ومعاهدة دولية، تعزز من الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين على المستوى العالمي. جاء ذلك في مستهل الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية الذي عقد الاثنين حول قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وستجعل هذه الاتفاقيات، من دولة فلسطين شريكاً رئيسياً في مناقشة ومعالجة القضايا الأساسية التي تواجه العالم أجمع، حيث تم انتقاء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتعطي العديد من المجالات ذات العلاقة المباشرة لدولة فلسطين مع العالم، وفي تحملها المسؤوليات المرتبطة بدورها العالمي.

الدستور الأردنية - الأردن

جمعية الصحافة الأوروبية تنظم مؤتمراً لوقف تمويل الجماعات المسلحة في أوروبا

تُنظم جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي فى باريس والمركز الأوروبى لسياسات المعلومات والأمن مؤتمراً بعنوان (وقف تمويل الجماعات المسلحة فى أوروبا، النتائج، العقبات، والحلول) وذلك يوم الأربعاء القادم فى مقر البرلمان الاتحادي البلجیكي فى بروكسل. ويأتي المؤتمر الذى تستضيفه عاصمة الاتحاد الأوروبي، فى ظل الإدراك المُتزايد فى الدول الأوروبية للتحدّيات الأمنية الكبيرة التى تواجهها مؤخراً، وأهمية بذل المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب وذلك بالتوازي مع اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي بات يتصدّرها تنظيم الإخوان الإرهابي خصوصاً وأنّ مصادر الدعم المالي لهم أصبحت مكشوفة.