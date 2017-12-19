الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري ينتظر تطبيع علاقته بالسعودية لكن التواصل لم ينقطع. وتحدث عن غارات بات الحريري أمام حائطه، وهو على أبواب انتخابات 2018، يتمثل في مفاضلته التحالف مع التيار الوطني الحر أو التحالف مع القوات اللبنانية. وراء كل منهما مشكلة أكبر: يدين لرئيس الجمهورية بالوقوف إلى جانبه وإنجازه في محنته الأخيرة، مقدراً ما يخشى أن يفسر ابتعاده عن حليفه السابق سمير جعجع على أنه استفزاز إضافي للسعودية شأن استفزازه إياها بالوقوف مع الرئيس حليف حزب الله.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

تناول علاقة الرئيس سعد الحريري والسعودية التي ينطبق عليها صفة لا طلاق ولا افتراق. علماً أن المملكة ترتاح إلى التعامل مع مدرسة الاعتدال والتوافق التي مثلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال إن الرياض في علاقتها الجديدة بلبنان خرجت عن الحصرية إلى الفضاء اللبناني الأرحب مسيحياً وإسلامياً وهي تتطلع إلى أن تفضي الانتخابات النيابية إلى سلطة سياسية جديدة لتعمل معها على تعزيز هذه العلاقة بطبعتها الجديدة.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر ديبلوماسية لبنانية أن أهداف إسرائيل من رسم الخط الأزرق ظهرت، فهي تريد ضم الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المستقبل/ ثريا شاهين

أكدت أن ليس هناك من شروط مسبقة على دعم لبنان واستقراره وسيادته وعلى عقد المؤتمرات الثلاثة لدعم لبنان التي في الأساس تأتي في إطار عمل مجموعة الدعم، إنما ما يتم الحديث الغربي عنه هو ضرورة توافر الظروف التسهيلية لانعقاد المؤتمرات من تحسين الأمن والاستقرار والنأي عن مشاكل المنطقة، وتحسين القوانين والقدرات الاقتصادية والالتزام بكل ذلك وهذا لا يعد شروطاً مسبقة أو طلبات سياسية مسبقة.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أن وزراء سيثيرون ملف العلاقات مع السعودية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وسط تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري حرصه على معالجة الملف، واعتبر أن التعامل بكيدية مع موضوع العلاقات اللبنانية – السعودية يعمق الأزمة على ارتدادات سلبية.

اللواء/ معروف الداعوق

أشار إلى تسارع الحركة السياسية على مساري تفعيل العمل الحكومي والتحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية، وقال إن الحديث بدأ مبكراً عن الانتخابات النيابية هذه المرة ويكاد يحتل حيزاً لا بأس به في معظم اللقاءات والأحاديث السياسية، إلا أن ذلك لا يعني الاتفاق النهائي على شكل التحالفات السياسية بين القوى المعنية، ولفت إلى توافق سياسي على تسيير أمور الدولة والمواطنين بمعزل عن التحالفات والاصطفافات الانتخابية.