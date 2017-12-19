The Guardian

إدارة ترامب تلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد توسّع من مجال استعمالها للأسلحة النووية

أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها قد توسّع مجال استخدامها للأسلحة النووية كجزء من استراتيجيتها الأمنية الجديدة التي كشف عنها الرئيس خلال خطابه الاثنين.

ويبدو أن استراتيجية ترامب ستختلف عن غيرها من الاستراتيجيات والمقاربات التي اعتمدها الرؤساء الأميركيين السابقين عبر إعطاء دور أكبر لاستخدام الأسلحة النووية الأميركية للرد على هجمات استراتيجية غير نووية، إلا أن اللافت كان أن ترامب لم يأتِ على ذكر تهديد التغيّر المناخي خلال استعراضه استراتيجية الأمن القومي.

وقال ترامب في سياق كلامه "إن أميركا عائدة وهي عائدة بقوة ونحن نعيد بناء أمّتنا وثقتنا بأنفسنا ومكانتنا في العالم وسوف ندافع عن أنفسنا وعن بلادنا بشكل لا مثيل له".

من ناحية أخرى وبالرغم من كلام ترامب الطموح، وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة دبلوماسياً في مجلس الأمن إذ اضطرت إلى استخدام حق النقض لوقف مسودة قرار مصري ترفض إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة، حتى أن وزير الخارجية الفرنسي تجرأ على القول من واشنطن خلال زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة إن "أميركا تعزل نفسها في العديد من القضايا العالمية ما يجبر الرئيس ترامب على اتخاذ وضعية الانسحاب في العديد من القضايا بدلاً من تقديم الاقتراحات".

The Telegraph

جيريمي كوربن: سوف أكون "على الأرجح" رئيس وزراء البلاد خلال فترة الأشهر الإثني عشر المقبلة

أعلن رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن أنه سيكون "على الأرجح" رئيس وزراء البلاد خلال العام المقبل بعد أن فشل في تحقيق طموحه الأول باستلام منصب رئاسة الوزراء قبل عيد الميلاد كما ألمح سابقاً.

واعتبر كوربن بأن انتخابات جديدة ستجرى خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة وأنه سيفوز بها على الأرجح كما أنه أصبح مستعداً لكي يصبح رئيس وزراء البلاد بدءاً من يوم الغد.

قائد حزب العمال وهو نائب منذ العام 1983 قال إن الاتهامات الأخيرة التي طاولت العديد من نواب البرلمان البريطاني ووزراء حكومة ماي بسبب التحرّش الجنسي أثارت اشمئزازه واعتبر أن هذه المسألة هي مشكلة تحتاج إلى معالجة في المجتمع البريطاني ككل.

روسيا اليوم

روسيا تدرس استخدام الموانىء السورية للتصدير

أعلن ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، أن بلاده تدرس إمكانية استخدام الموانئ السورية في تصدير القمح الروسي.

وعقب لقائه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق، اليوم الاثنين، قال روغوزين:" أثبتت روسيا في هذا العام على زعامتها العالمية من حيث حجم محصول القمح وصادراته، وتصديره يحتاج توفير البنية التحتية اللازمة، وإن الموانئ السورية هي فريدة من نوعها من حيث إمكانية تصدير القمح الروسي ليس فقط إلى سوريا، بل أيضاً عن طريق سوريا إلى العراق وغيرها من البلدان، هذا مفيد جداً بالنسبة لنا ومهتمون بالأمر".

وأكّد المسؤول الروسي، أنه ينبغي إنعاش الاقتصاد السوري في أقرب وقت ممكن، إذ قال: "لا يزال هناك عمل كبير وطويل الأمد قبل أن تصبح سوريا إقليماً مستقراً وضخماً وهاماً للغاية. ومن الواضح أن هناك شيئاً آخر.. هو مصطلح (حرب الأدمغة) التي ستستمر، وهي ستتوقف في العديد من النواحي على مدى سرعة ومدى فعالية القيادة السورية في أن تكون قادرة على شفاء تلك الجروح الناجمة عن الحرب حامية الوطيس".

وترأس روغوزين، وفداً حكومياً واقتصادياً روسياً، إلى دمشق، ضمّ نواب وزراء الخارجية، والدفاع، والتنمية الاقتصادية، والطاقة، والنقل، والصناعة، والتجارة، ومدراء عدد من أهم الشركات الروسية.